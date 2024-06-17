Как избавиться от муравьев дома или в квартире: эффективные способы и народные средства Муравьи в доме: как избавиться от насекомых и меры профилактики

Проникшие в частный дом или квартиру муравьи не представляют особой опасности для человека, но соседство с ними не очень приятно. «Газета.Ru» выяснила, что привлекает этих насекомых в жилища людей, как с ними бороться народными методами, какие химические средства эффективны против муравьев и в каких случаях нужна помощь специалистов.

Почему дома заводятся муравьи и как их обнаружить

Муравьи — насекомые, принадлежащие к семейству Formicidae. Это социальные создания, которые живут колониями. В их группах есть рабочие муравьи и матка. Муравьиные колонии строятся вокруг одной или нескольких маток, которые отвечают за размножение. Рабочие муравьи выполняют все основные задачи, необходимые для выживания и расширения колонии: добывают пищу, обеспечивают защиту, ухаживают за потомством и стоят гнезда.

Виды муравьев, обычно заводящихся в жилых домах:

Фараоновы муравьи (Monomorium pharaonis). Очень маленькие, светло-желтые муравьи, которые предпочитают влажные и теплые участки для своих гнезд. Они часто прячутся внутри зданий и могут стать серьезной проблемой в больницах и многоквартирных домах, рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией защиты леса, кандидат биологических наук, доцент, энтомолог Юрий Гниненко.

Черные садовые муравьи (Lasius niger). Характеризуются темным цветом и обычно встречаются в Европе и некоторых частях Северной Америки. Они строят свои гнезда на открытом воздухе, но часто приходят в дома в поисках пищи.

Черные муравьи-древоточцы (Camponotus vagus). Эти крупные муравьи могут селиться в домах в деревянных конструкциях: например, в мебели или внутри стен.

Сахарные муравьи (виды из рода Camponotus). Известны своей любовью к сладкому. Они меньше древоточцев, но также могут наносить ущерб деревянным конструкциям.

Аргентинский муравей (Linepithema humile). Этот вид считается очень агрессивным и может вытеснять другие виды сородичей. Эти муравьи любят влажные места и могут образовывать суперколонии.

Почему дома появляются муравьи

Муравьев особенно привлекают сладкие, жирные или богатые белком продукты . Они способны обнаруживать мельчайшие крошки и частицы пищи, которые могут оставаться на кухонных столешницах, полах или в посудомоечных машинах.

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Постоянный источник влаги крайне важен для выживания муравьев. Они могут находить воду в поддонах домашних растений и во влажных подвалах, также их может привлечь подтекающий кран.

Эти насекомые часто строят свои гнезда в защищенных и тихих местах. Среди подходящих для них убежищ — межстеновые пустоты, подполы, пристанища за панелями и вокруг оконных и дверных рам.

Как обнаружить места скопления муравьев в доме

Обращайте внимание на активность муравьев рядом с кухней, ванной комнатой и другими частями дома, где могут быть источники пищи и воды. Кроме того, они следуют за феромонными следами . Эти тропы могут вести к скрытым гнездам.

Чтобы было проще обнаружить муравьев, поставьте сладкие или жирные приманки в местах их предполагаемой активности, чтобы узнать, откуда они приходят. Обычно этих насекомых достаточно легко обнаружить визуально.

Прежде всего их нужно увидеть. Они же ищут сладкое, вкусное. Если долго стоит какая-нибудь сахарница или чашечка с вареньем, они найдут и будут тропинки прокладывать. Видно будет, что бегают. Юрий Гниненко Энтомолог

Народные средства борьбы с муравьями дома

Уксус

Уксус эффективен в борьбе с муравьями благодаря своей кислотности, которая нарушает способность насекомых следовать феромонным тропам. Для этого нужно смешать уксус с водой в равных пропорциях. Этот раствор можно распылить непосредственно на места, где могут быть муравьи. Добавление нескольких капель эфирного масла (например, лимонного или мятного) может усилить отпугивающий эффект и улучшить запах.

Лимонный сок

Лимонный сок также отпугивает муравьев, поскольку кислота нарушает их способность ориентироваться по феромонам. Нужно выдавить сок из нескольких лимонов и протереть им места, где часто появляются муравьи: от кухонных столешниц до полов. Кожуру лимона можно разложить в точках, где они скапливаются — возле входных дверей или окон. Процесс рекомендуется повторять каждые несколько дней.

Корица и гвоздика

Корица и гвоздика содержат эфирные масла, которые отпугивают муравьев. Посыпав порошок корицы вдоль троп и вокруг гнезд, можно отвадить насекомых. Другой вариант — использовать масло корицы, разбавленное водой, для распыления в зонах активности муравьев. Гвоздика эффективна при размещении в шкафах и ящиках, где хранятся продукты.

Диатомовая земля

Диатомовая земля — порода, которая состоит из окаменевших останков водорослей. Она способна механически повреждать наружный слой насекомых, что вызывает у них обезвоживание. Этот порошок следует насыпать вокруг мест скопления муравьев. Важно использовать пищевую диатомовую землю, так как она безопасна для людей и домашних животных. Такое средство особенно эффективно в условиях низкой влажности.

Мятное или лавандовое масло

Бороться с муравьями также помогают мятное и лавандовое масла, которые обладают отпугивающими насекомых свойствами. Разведите нескольких капель эфирного масла в воде и распылите полученный раствор по периметру дома или квартиры.

Химические ядовитые вещества для борьбы с муравьями

Спреи с инсектицидами

Спреи, содержащие инсектициды, быстро убивают муравьев при контакте. Жидкость можно распылять непосредственно на насекомых или обрабатывать ей места их возможного скопления и маршруты передвижения.

Хотя спреи действуют мгновенно, они не всегда решают проблему насекомых в долгосрочной перспективе, так как не уничтожают гнездо. При использовании необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать воздействия на детей и домашних животных.

Гели и приманки

Гели и приманки содержат инсектициды, которые муравьи уносят в гнездо, распространяя токсин среди других членов колонии. Этот метод считается одним из наиболее эффективных, поскольку он направлен на уничтожение всего муравейника. Приманки ставят в местах, где чаще всего появляются муравьи. Их следует регулярно заменять для поддержания эффективности.

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Инсектицидные порошки

Инсектицидный порошок (например, борную кислоту или фенаксин) можно насыпать вдоль муравьиных троп. Насекомые, возвращаясь в гнездо, принесут с собой его частицы, распространив их внутри муравьиной колонии. Средство будет медленно отравлять насекомых, что приведет к их постепенному уничтожению. Порошок следует применять аккуратно, чтобы он не был доступен для детей и домашних животных.

Инсектицидные аэрозоли

Инсектицидные аэрозоли можно распылять непосредственно в гнезда или на муравьиные тропы в труднодоступных местах — под полами, за плинтусами и внутри стен. Аэрозоли эффективны для быстрого уничтожения больших количеств насекомых, но также требуют осторожности в использовании, чтобы не нанести вред здоровью человека.

Когда для борьбы с муравьями нужно вызывать специалистов

Большое количество насекомых. Если вы заметили, что муравьи появляются в больших количествах и их численность не уменьшается, несмотря на применение специальных средств, это может указывать на наличие большой и активно развивающейся колонии внутри или около вашего дома.

Постоянное повторение нашествий. Регулярное возвращение муравьев даже после тщательной обработки дома может свидетельствовать о сложной и расширенной инфраструктуре гнезд, которую трудно полностью уничтожить без профессиональной помощи.

Наличие гнезд в структуре здания. Если вы обнаружили гнезда внутри стен, под полами или в других частях строительной конструкции, это серьезная проблема, которая требует вмешательства специалистов. Самостоятельное уничтожение гнезд может быть неэффективным.

Неопределенные виды муравьев. Некоторые виды муравьев (фараоновы или муравьи-древоточцы) требуют особых методов уничтожения. Их лучше всего знают профессионалы. Если вы не уверены в виде муравьев, которые завелись в вашем доме или квартире, лучше вызвать специалиста.

Риск для здоровья и безопасности. Людям, у которых муравьи вызывают аллергические реакции или создают другие опасности для здоровья, необходимо обратиться за профессиональной помощью.

Не помогли стандартные методы. Если все попытки контроля за муравьями, включая домашние и магазинные средства, оказались неэффективными, специалисты по борьбе с вредителями и насекомыми могут предложить более мощные и специализированные решения.

Профилактика появления муравьев

Убирайте крошки и остатки пищи. Регулярно чистите кухонные поверхности, убирайте крошки и пролитые жидкости. Поддержание чистоты на кухне критически важно для предотвращения появления муравьев.

Чистите мусорные ведра. Регулярно выносите мусор и очищайте ведра, особенно те, что используются для пищевых отходов.

Устраняйте источники влаги. Проверьте дом на наличие утечек и конденсата. Важно регулярно просушивать места, где может скапливаться вода.

Загерметизируйте щели и трещины. Используйте герметик для заполнения всех щелей и трещин в стенах, вокруг окон и дверей, чтобы муравьи не могли попасть внутрь. Проверьте и при необходимости замените москитные сетки на окнах и вентиляционных отверстиях, чтобы предотвратить проникновение насекомых.

Используйте натуральные отпугиватели. Размещайте ароматные вещества, которые не нравятся муравьям (корицу, мяту, лаванду), в местах их возможного появления.

Применяйте барьерные средства. Регулярно обрабатывайте подвалы дома и прилегающую территорию наружными инсектицидами, чтобы предотвратить вторжение муравьев. Это может быть эффективно, особенно в начале сезона активности насекомых.