Жителей Москвы предупредили о непогоде

В Москве в ближайшие часы и до конца дня сохранятся неблагоприятные погодные условия. Об этом предупреждает столичный Комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.

«Возможны порывы ветра до 17 м/с, дождь, в отдельных районах города – гроза, град», — говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы посоветовали быть предельно внимательными на улице. Их также призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В мэрии также рекомендовали пешеходам не укрываться около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов.

До этого в Гидрометцентре РФ сообщали, что температура воздуха в российской столице 17 июня составит от +25°C до +27°C. Однако в ночь на 18 июня в городе заметно похолодает — столбики термометров будут показывать до +17°C.

Тем временем россиянам назвали продукты, которые помогают организму справиться с жарой. По словам экспертов, в жаркую погоду в рацион необходимо включить определенные продукты, которые не только утоляют жажду, но и помогают организму справиться с высокой температурой воздуха: огурцы, спаржу, малину и киви.

Ранее психиатр объяснил, как жара влияет на психику человека.