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Новый суперливень обрушился на Москву

Власти Москвы призвали автомобилистов пересесть на метро из-за суперливня

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Павел Бедняков/РИА Новости

Мощный ливень обрушился на Москву. Водителям стоит отказаться от автомобилей и пересесть на метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В городе местами идет дождь — соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Для поездок по городу рекомендуем выбирать метро. По прогнозу синоптиков, дождь с грозой и сильный ветер будут в Москве до завтрашнего дня. Будьте аккуратны за рулем: избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении.

По данным корреспондентов ТАСС, находящихся в разных уголках Москвы и Подмосковья, дождь, сопровождаемый раскатами грома и усилением ветра, отмечается в городах Раменское, Жуковский, Домодедово и Люберцы. Осадки выпадают и в юго-восточных районах Москвы, в частности Выхино и Жулебино.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что российские нормы строительства дорог не учитывают сверхсильные осадки.

По словам эксперта, бьющие все мыслимые и немыслимые рекорды ливни начала июня просто возопиют о необходимости пересмотра строительных норм и правил. «Они очень наглядно показали нам, что ливневка просто не рассчитана на такие водопады», — говорится в публикации.

Шувалов предупредил, что в ближайшее время суперливни должны вернуться и ударить по Москве с еще большей силой. Синоптик призвал не надеяться на удачу и вовремя адаптировать строительные нормы до наступления «вселенского потопа».

Ранее на видео попали водители, которые голыми руками чистили ливневки в Москве.

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