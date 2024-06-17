Ученые выявили шесть подтипов депрессии и тревоги

Эксперты из Сиднейского университета и Стэнфордского университета в Калифорнии в результате сканирования мозга добровольцев выявили шесть подтипов тревоги и депрессии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Ученые из США и Австралии проанализировали данные 1051 человека с депрессией и тревожностью. Отмечается, что 850 из них не получали эффективного лечения. Исследователи собрали информацию о тяжести и специфике депрессивных симптомов участников и разделили их на условные группы.

Затем испытуемым провели сканирование мозга в состоянии покоя и во время выполнения задействующего эмоции задания (например, разглядывания фотографий огорченных людей). Ученые стремились выяснить, активизируются ли неодинаковые участки мозга у разных людей с тревогой и депрессией.

Комплексный анализ паттернов мозговой активности и симптомов депрессии позволил ученым разделить депрессию и тревогу на шесть различных подтипов. Они получили DC+SC+AC+, AC-, NSA+PA+, CA+, NTCC-CA- и DXSXAXNXPXCX. Отмечается, что у пациентов с депрессией подтипа CA+ была выявлена гиперактивность цепи когнитивного контроля (части мозга, отвечающая за планирование и подготовку). При DC+SC+AC наблюдалась замедленная эмоциональная и мозговая реакция на фотографии грустных людей.

У некоторых людей с разными подтипами депрессии заболевание проявлялось по-разному. Например, для DC+SC+AC+ были характерны более выраженные нарушения концентрации и повышенная импульсивность.

Исследователи надеются, что их открытие поспособствует разработке новых методов индивидуальной терапии депрессии и тревоги. Учет подтипа депрессии при назначении лечения может помочь пациентам быстрее вернуться к нормальной жизни и эмоциональному состоянию.

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