Люди в безумных шляпах и чихуахуа Деми Мур. Кто пришел на королевские скачки в Аскоте

В английском городке Аскот прошли ежегодные Королевские скачки. На ипподроме выступали сильнейшие наездники мира, но мероприятие прославилось не из-за лошадей. Скачки в Аскоте — одно из важных светских событий года в Великобритании, за пять дней их посетили более 300 тыс. зрителей.

Гости соблюдают особый дресс-код: цилиндры и сюртуки для мужчин, платья и шляпки — для женщин. Любимыми элементами в дизайне шляп традиционно являются перья и цветы. Британцы ежегодно тратят миллионы фунтов стерлингов на одежду для посещения скачек, а наряд на мероприятии призван подчеркнуть статус гостя.

В этом году всех поразила Кейт Миддлтон, которая пришла на скачки в эффектном красном наряде. Король Карл III и королева Камилла посетили первый день скачек в сдержанных нарядах, а единственная дочь Елизаветы II — принцесса Анна — появилась на публике в платье, которое носила 45 лет назад. Актриса Деми Мур, хотя и оделась в соответствии с дресс-кодом, нарушила правила, взяв с собой чихуахуа.

Как прошли королевские скачки в Аскоте — в фотогалерее «Газеты.Ru».