Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа и еще два перехватили над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ.
Наступление российских войск в Харьковской области Украины позволит создать «санитарную зону» у российских границ, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
Военные ВС РФ в ночь на 16 мая пресекли попытки Вооруженных сил Украины совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, реактивной системы залпового огня «Ольха» и тактического ракетного комплекса «Точка-У» по объектам на территории РФ, сообщает Минобороны России.