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Политика

Военная операция на Украине, день 813-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 813-й день

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Александр Река/ТАСС
Средства ПВО уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха» и одну ракету комплекса «Точка-У», сообщает Минобороны России. Кроме того, за ночь уничтожены и перехвачены 10 БПЛА над Крымом, Брянской, Калужской и Тульской областями. По данным украинских СМИ, в Харькове произошли взрывы. Наступление ВС РФ в Харьковской области позволит создать «санитарную зону» у российских границ, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:38

Взрывы раздались ночью в Харькове на востоке Украины, сообщило издание «Страна».

8:26

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа и еще два перехватили над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ.

8:14

Наступление российских войск в Харьковской области Украины позволит создать «санитарную зону» у российских границ, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

8:06

Военные ВС РФ в ночь на 16 мая пресекли попытки Вооруженных сил Украины совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, реактивной системы залпового огня «Ольха» и тактического ракетного комплекса «Точка-У» по объектам на территории РФ, сообщает Минобороны России.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 813-го дня специальной военной операции России на Украине.

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