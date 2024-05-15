Отдых в России летом 2024: куда поехать в отпуск, кроме моря Куда поехать отдыхать летом, кроме моря: 8 лучших направлений по России

Летний отпуск на море — мечта далеко не каждого туриста. Кто-то не переносит жару, кому-то скучно часами лежать на пляже. Но Крымом и Сочи все не ограничивается: в России есть множество удивительно красивых мест с уникальной природой, интересной архитектурой и историческими достопримечательностями. «Газета.Ru» вместе с директорами туристических компаний собрала лучшие варианты для отпуска без моря в 2024 году.

Куда съездить в отпуск, кроме Сочи и Крыма

Когда речь заходит об отдыхе в России, в первую очередь вспоминают о курортах на Черном и Азовском морях. Но сейчас в стране активно и успешно развивают направления «без моря», рассказал генеральный директор туристической компании АРТ-ТУР и член Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов.

В беседе с «Газетой.Ru» он поделился, что первое место в его топе лучших направлений для отпуска без пляжного отдыха занимает Камчатка — полуостров на востоке России. Это невероятное место, которое стоит посетить хотя бы раз в жизни: благодаря уникальным ландшафтам и дикой природе оно не оставит никого равнодушным.

Второе место в топе лучших направлений гендиректор туркомпании отдал горному Алтаю — региону с потрясающими пейзажами и богатой природой. Это идеальное место как для активного отдыха, так и для размеренного и спокойного восстановления сил.

Замыкает тройку лучших направлений озеро Байкал , где можно не только полюбоваться природными красотами, но и посетить исторические и археологические достопримечательности.

Еще три направления, обратил внимание Арутюнов, в последние годы активно стараются развивать, чтобы привлекать больше туристов.

«Среди таких быстрорастущих направлений в топе лучших я бы однозначно выделил Северную Осетию , Дагестан и, наверное, Калининградскую область — не именно сам Калининград, а все, что находится в его окрестностях», — уточнил гендиректор туристической компании.

Отдых на Камчатке

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Главные отличительные особенности Камчатки — природные ландшафты и вулканы. Самый известный — Ключевская Сопка высотой 4750 метров, один из крупнейших действующих вулканов в Евразии. Среди других известных вулканов — Авачинская Сопка и Шивелуч.

300 действующих вулканов насчитывается на Камчатке

Любители природы оценят национальные парки, где проложены туристические маршруты и есть возможность понаблюдать за дикой природой. Одно из лучших мест для посещения — Кроноцкий заповедник, где обитает большое количество животных, включая бурых медведей, волков, лис, лосей и северных оленей.

Камчатка также может похвастаться горячими источниками, которые можно найти по всему региону. А местная Долина гейзеров входит в список семи чудес России.

Впервые на Камчатку я попал два-три года назад. И, конечно же, как профессионал турбизнеса, я понимаю, что на полуострове, к сожалению, до многих самых красивых мест нельзя добраться на машине — нужно лететь на вертолетах. Периодически бывают сложности с этим: во-первых, это недешево, а во-вторых, там периодически закрывают небо из-за каких-то аварий. Вообще вся эта поездка — очень недешевое удовольствие. Дмитрий Арутюнов генеральный директор туристической компании АРТ-ТУР

Как добраться и сколько стоит

Авиаперелет Москва — Петропавловск-Камчатский и обратно в летний сезон стоит от 29 тыс. рублей на одного человека. Время в полете составит чуть менее девяти часов.

Самостоятельно изучать Камчатку можно, однако без знания определенных маршрутов такое путешествие будет неполноценным. Полуостров славится своими вулканическими объектами и дикой природой, и посещение некоторых мест может быть опасно без опытного гида или проводника.

Самый бюджетный вариант, который предлагают туроператоры, — двухдневная экскурсия по вулканам. Стоимость такого путешествия на одного человека в июле составит 27 тыс. рублей без учета перелета и трансфера.

Пеший двухнедельный поход с проживанием в палатках в природном парке Налычево обойдется в 49 тыс. рублей с человека без учета трансфера и перелета. Это один из самых популярных маршрутов на Камчатке.

Туры, которые включают в себя не только пешие прогулки, но и полеты на вертолетах, стоят дороже. Так, увидеть Камчатку с земли, воды и воздуха обойдется в летний сезон в 153 тыс. рублей за одного человека (минимальный возраст — от восьми лет) без учета трансфера и перелета. Такое двухнедельное путешествие предлагает ночевки в гостиницах и палатках, сплавы по рекам, восхождения на горы и рыболовные прогулки. Туристов угощают местными морепродуктами: камчатскими крабами, морскими ежами и рыбой.

«К слову, вместо Камчатки один раз ездил в Новую Зеландию и на Аляску. Это оказалось в два раза дешевле. Там, конечно, тоже есть крабы, но наши все равно вкуснее. Однако, несмотря на стоимость, Камчатка стоит того. Я был в 107 странах мира и могу подтвердить, что наши крабы, морские ежи, гребешки, икра замечательны только на Камчатке. Красота природы просто безумная. Стоит обязательно туда попасть. Я считаю, что тот, кто живет в России и не был на Камчатке, просто не знает свою страну», — подчеркнул Дмитрий Арутюнов.

Отдых на Алтае

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Главной достопримечательностью Алтайского края считается гора Белуха. Эта массивная вершина возвышается на 4,5 тыс. метров над уровнем моря, находится в самом сердце Алтая и является частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы могут полюбоваться видами с близлежащих горных перевалов или совершить увлекательный поход к ее вершине.

Долины и степи здесь плавно сменяются бурными реками, высокогорными озерами, перевалами, водопадами и величественными хребтами.

В регионе находится Телецкое озеро — самое популярное и крупнейшее озеро Горного Алтая и второй по величине резервуар пресной воды в России после Байкала. Его максимальная глубина достигает 325 метров, а вода настолько прозрачная, что разглядеть дно можно даже на глубине 15 метров. По озеру ходит местный паром — маршрут протяженностью 78 километров проходит от южного мыса Кырсай до причала в поселке Иогач. Поездка на пароме — отличная альтернатива пешим экскурсиям и возможность за короткое время увидеть все разнообразие пейзажей.

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«На Алтае безумно красиво, а природа очень отличается от камчатской. У нас страна замечательна тем, что она абсолютно разная по природе. Люди, которые живут в Центральной России, не понимают, насколько у нас красивая природа и растительность, которая меняет свой цвет. Это, так скажем, есть свой Марс, своя Луна, то есть такие природно-уникальные явления, когда горы имеют как раз разные цвета. В одном случае вам кажется, что вы находитесь на Марсе — кругом красноватый пейзаж, в другом — как бы на Луне», — сравнил Дмитрий Арутюнов.

Любителям познавательного отдыха можно посетить плато Укок — район, где находятся древние захоронения с замысловатыми рисунками, датируемые V веком до нашей эры. Когда-то здесь жили кочевые скифские племена, которые оставили после себя удивительные артефакты: гробницы с мумиями, бронзовые мечи и орудия труда.

Многих туристов завораживает не только живописная флора, но и оживленная алтайская дикая фауна: снежные барсы, манулы, пищухи (вид грызунов), маралы (вид оленей), исчезающий аргали (вид горных баранов), лоси, косули, бурые медведи и другие дикие животные.

«Моя дочка три раза уже ездила на Алтай. Они ставили фотоловушки и отслеживали миграцию снежного барса, которого у нас не так много осталось. Барс периодически мигрирует между Россией, Монголией и Китаем. Сейчас охранники природы стараются делать так, чтобы снежные барсы чаще возвращались в Россию, и им ничего тут не угрожало», — рассказал генеральный директор туркомпании.

Как добраться и сколько стоит

Республика Алтай расположена на юге Западной Сибири, и в регионе есть только один аэропорт — в Горно-Алтайске. Сюда летают прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных российских городов. Перелет из столицы до Горно-Алтайска и обратно летом будет стоить от 27 тыс. рублей за одного пассажира. Время в полете составит около пяти часов.

Стоимость оздоровительного тура на 10 дней в летний сезон начинается от 79 тыс. рублей за человека без учета перелета. Недельный тур со сплавами по горным рекам, конными прогулками и походами обойдется в 72 тыс. рублей. А познакомиться за неделю с главными природными достопримечательностями Горного Алтая в сопровождении экскурсоводов можно за 89 тыс. рублей.

Отдых в Бурятии

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Среди довольно бюджетных и интересных туристических направлений без моря эксперты выделили Республику Бурятию и окрестности озера Байкал.

По словам директора турагентства «Ассорти путешествий» Эльмиры Ахвердиевой, отдых в Бурятии — это, в первую очередь, пляжи Энхалука, Чивыркуйский залив с его песчаной косой, рыбалкой и лежбищами нерп на Ушканьих островах, минеральный курорт Горячинск и целебные источники Северного Байкала.

Прямой рейс с обратным билетом из Москвы в столицу Бурятии — Улан-Удэ — в летний сезон стоит от 31 тыс. рублей с доплатой за багаж (от 10 тыс. рублей). Чаще всего бюджетные авиаперелеты совершаются с короткой пересадкой в Новосибирске, а среднее время полета составляет семь-восемь часов.

Стоимость проживания в Улан-Удэ начинается от примерно 700 рублей в сутки в хостеле в центре города. Трехзвездочный отель — от 2,7 тыс. рублей в сутки. Однако столица региона чаще всего служит лишь перевалочным пунктом для туристов, которые стремятся посетить разные уголки Бурятии.

Если вы решили посетить республику, стоит рассмотреть:

курорт Аршан (проживание на неделю с завтраками — от 44 тыс. рублей);



бальнеологический курорт «Нилова-Пустынь» (средняя стоимость проживания за день — 1,5 тыс. рублей).

Помимо оздоровительного отдыха, в Бурятии стоит посетить Тункинскую долину — ​​место, которое называют «сибирскими Альпами», где текут чистейшие реки и мощные водопады, а также побывать на заповедном Байкале с его удивительной природой, редким для туристических мест уединением и возможностью окунуться в горячие минеральные источники. Сюда едут те, кто не любит большого скопления людей и ценит тишину и природу.

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«Байкал — уникальное, глубокое, самое большое по объему пресной воды озеро в мире. Оно прекрасно, кстати, не только летом, но и зимой, когда народ едет и катается на коньках по совершенно прозрачному Байкалу. Все места в этом направлении просто уникальные природные памятники», — согласился гендиректор туристической компании Дмитрий Арутюнов.

Средняя стоимость

Стоимость организованного тура в район Байкала в Бурятии на шесть-семь ночей в летний сезон начинается от 55 тыс. рублей без учета авиаперелета. Такой вид отдыха вряд ли подойдет для семейного отпуска с маленькими детьми: как правило, он предполагает проживание не только в гостиницах, но и в палатках, а минимальный возраст для таких поездок — от 14 лет.

Тур с комфортным проживанием только в гостинице и выездными экскурсиями дороже — от 73 тыс. рублей.

Недельный тур в Бурятию на двоих может обойтись примерно в 85 тыс. рублей с учетом авиаперелета и проживания с включенными завтраками. Если вы захотите посетить местные рестораны, то средний счет составит одну-полторы тыс. рублей за человека. Эльмира Ахвердиева директор турагентства «Ассорти путешествий»

Отдых в Дагестане

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Дагестан — регион на Северном Кавказе с богатой историей и культурой и красивой природной. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться горными пейзажами, быстрыми реками и водопадами.

Одной из самых популярных достопримечательностей Дагестана считается древний город Дербент. Этот старейший населенный пункт России входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь туристы могут увидеть старинные крепостные стены, а также посетить исторические музеи.

Путешествуя по Дагестану, туристы, как правило, посещают Сулакский каньон — один из самых глубоких в мире. Он расположен в долине реки Сулак и имеет протяженность 53 километра, а его глубина достигает 1920 метров.

«Каспийское море — это прекрасное место, где не хватает курортов, похожих на Сочи или Краснодарский край. При этом, по моим наблюдениям, в последнее время есть тренд: народ в большом количестве и с большим удовольствием стал ездить именно на Каспийское море, в Дербент, Сулакский каньон и прочее. Это уникальные места, которые однозначно нуждаются в поддержке [развития туризма]», — отметил Дмитрий Арутюнов.

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В столице Дагестана — Махачкале — туристы найдут интересное сочетание современной архитектуры с древними памятниками, такими как мечети и церкви прошлых веков. Также гости Северного Кавказа могут посетить культурные центры традиционных промыслов: ковроткачества, изготовления и росписи керамики.

Как добраться и сколько стоит

Средняя стоимость авиаперелета из Москвы в Махачкалу с обратным билетом начинается от 16 тыс. рублей с доплатой за багаж (от 3 тыс. рублей). Полет занимает около трех часов.

Расстояние от аэропорта до центра Махачкалы — около 20 километров. Оттуда вы сможете доехать на машине, электричке или автобусе до исторического Дербента. Время в пути на электричке и автобусе — 2 часа 40 минут, на машине — примерно два часа.

Организованный трехдневный тур в Дагестан, включающий экскурсии по главным памятникам древнего Дербента, обойдется от 37 тыс. рублей за человека без учета авиаперелета.

Некоторые туры предлагают ночевки на турбазах и пешие походы по самым популярным природным достопримечательностям региона. Стоимость такого недельного путешествия составит 94 тыс. рублей за человека без учета авиаперелета с проживанием в гостинице и на территории туристической базы.

Любители искусства и народных ремесел могут отправиться в этнографический тур по Дагестану. Туристов познакомят с культурой и природой Кавказа, свозят в Сулакский каньон и древнейшие аулы, которые расположились высоко в горах. Для гостей организуют мастер-классы по традиционным народным ремеслам. Стоимость такого насыщенного недельного путешествия составит 99 тыс. рублей.

Имеет смысл развивать побережье Дагестана для туризма: построить там хорошие гостиницы, улучшить инфраструктуру, чтобы люди хотели туда вернуться. Там замечательная теплая погода. Рядом — рыбалка в Дельте Волги, прекраснейшие экскурсии по Кавказу. Поэтому, конечно, если все будет организовано с умом, то Дагестан станет прекрасным курортом в будущем. Дмитрий Арутюнов генеральный директор туристической компании АРТ-ТУР

Отдых в Пятигорске и Кисловодске

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Пятигорск и Кисловодск — наиболее крупные курорты Кавказских Минеральных Вод. Главное, зачем сюда едут туристы со всей России, — оздоровительный отдых, лечебницы, чистый воздух и невероятная природа. Оба города находятся в горах, но Пятигорск расположен на высоте 400–600 метров, а в Кисловодске высота меняется от 725 до 1200 метров. Кисловодск лежит в горной долине, и это определяет особенности его климата: в городе обычно на несколько градусов прохладнее, чем в Пятигорске.

Пятигорск и Кисловодск различаются и по типам нарзана — лечебной минеральной воды. В Кисловодске она сульфатная и доломитная. В пятигорских бюветах (скважинах минерального источника) можно попробовать теплые и горячие нарзаны, а также углекисло-сероводородные воды.

В Пятигорске больше всего в регионе источников минеральной воды, но Кисловодск — лидер Ставропольского края по числу лечебниц.

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Средняя стоимость

В Пятигорске средняя стоимость пансионата с лечением на семь дней начинается от 42 тыс. рублей, проживание без лечения дешевле — от 35 тыс. Недельное проживание в трехзвездочной гостинице для двоих начинается от 21 тыс. рублей. Отели в центре города как правило дешевле, чем находящиеся на отдалении.

В Кисловодске можно остановиться в санатории на семь дней за 16 тыс. рублей, однако за эту сумму количество услуг будет довольно ограничено. Средняя стоимость проживания в санаториях с большим спектром лечебных процедур начинается от 35-50 тыс. рублей за неделю.

Тур на двоих в Пятигорске или Кисловодске на базе завтраков составит 50 тыс. рублей. Если брать полный пансион: завтрак, обед, ужин и лечение, то стоимость начинается от 65 тыс. рублей за недельный отдых. Средний счет в ресторане достаточно демократичный — от 500 рублей на персону. Эльмира Ахвердиева директор турагентства «Ассорти путешествий»

Отдых в Калининградской области

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Калининградская область — самый западный регион страны, расположенный в Центральной Европе. До 1946 года это была немецкая территория, и по всей области сохранились нетипичная для России историческая архитектура.

В самом Калининграде туристы могут погулять по брусчатым улочкам с немецкой застройкой, посетить исторические музеи, полюбоваться остатками средневековых замков и старинными немецкими храмами.

Наиболее популярные туристические объекты Калининградской области — национальный парк «Куршская коса», включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, Музей Мирового океана с набережной исторического флота и кафедральный собор на острове Канта.

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Всего для гостей и жителей региона доступно более 50 туристических маршрутов по территории области.

Как добраться и сколько стоит

Стоимость авиабилетов туда-обратно из Москвы в Калининград в летний сезон — от 12 тыс. рублей без багажа. Время в полете занимает чуть меньше трех часов.

Бюджетные варианты проживания в Калининграде: хостел на семь ночей — от 15 тыс. рублей, номер в гостевом доме — от 22 тыс. рублей за неделю, отель или апартаменты — от 23 тыс. рублей за неделю. Стоимость недельного организованного тура в Калининград с экскурсиями начинается от 25 тыс. рублей за человека без учета перелета, но с проживанием в гостинице.

Экскурсионные и тематические туры организуют по всей Калининградской области: велосипедные (шесть дней, 54 тыс. рублей за человека без учета перелета), пешие (шесть дней, от 44 тыс. рублей), водные на байдарках и SUP-бордах по рекам и каналам Калининграда, Полесска, Озерска, Черняховска с возможностью любоваться старинными замками и живописными заливам (четыре дня, от 39 тыс. рублей).

Отдых в Московской и Ленинградской областях

close 100% Выборг, Ленинградская область Shutterstock

Подмосковье и Ленинградская область подойдут для семейного отдыха с маленькими детьми. На сравнительно небольшом расстоянии от мегаполисов расположены огромные водохранилища, чистые озера, реки с песчаными, хорошо оборудованными пляжами — неплохая альтернатива для тех, кому не удалось выбраться на море.

Во многих отелях условия не хуже, чем на южных курортах: для взрослых — система «все включено», спа-программы, спортплощадки, рыбалка; для детей — игровые площадки и детские клубы, бассейны водными аттракционами, услуги няни и анимация.

Средняя стоимость

В Московской области довольно популярен отдых в яхт-клубах и загородных отелях, которые расположены на берегу рек, водохранилищ, озер или около леса. Как правило, такие гостиницы предоставляют большой выбор услуг для активного отдыха: прогулки на катамаранах, яхтах и моторных лодках, открытые или закрытые бассейны, кайтсерфинг, аренда гидроциклов.

В летний сезон стоимость проживания в таких отелях повышается — например, в июне в яхт-клубе «Новый берег» в деревне Болтино в Мытищинском районе цена двухместного номера за ночь начинается от 6 тыс. рублей с включенным завтраком (от 42 тыс. за семь дней отдыха).

В пятизвездочных загородных отелях стоимость еще выше. Например, в «Moscow Country Club» в Красногорском районе цена проживания для двоих гостей с включенным завтраком начинается от 100 тыс. рублей за неделю.

close 100% Красногорск, Московская область Shutterstock

Однако бюджетных вариантов также много. Большой популярностью среди туристов пользуются гостевые дома. Стоимость недельного проживания в Долгопрудном, Луховицах, Раменском или в деревне Рассказовка начинается от 4 тыс. рублей за семь дней. В некоторых гостевых домах за отдельную плату (обычно 300-500 рублей) можно добавить завтрак.

В Ленинградской области средняя стоимость проживания ниже, чем в подмосковных загородных отелях. В окруженном лесом коттеджном комплексе «Green Village» цена ночи проживания начинается от 3 тыс. рублей (21 тыс. рублей за семь ночей). Базы отдыха, не предоставляющие питания, могут обойтись еще дешевле: в Выборге стоимость недельного проживания начинается от 19 тыс. рублей, а загородные комплексы на озере Монетка (поселок Первомайское) предлагают спокойный отдых для любителей рыбалки по цене от 22 тыс. рублей за семь дней проживания.