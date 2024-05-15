После покушения Роберта Фицо на вертолете доставили в больницу факультета Ф. Д. Рузвельта в Банска-Бистрице, 15 мая 2024 года

«Не нравился ни Брюсселю, ни Вашингтону»: что в России думают о покушении на премьера Словакии Сенатор Пушков сравнил покушение на Фицо с нападением на президента США Кеннеди

Врачи борются за жизнь премьера Словакии Роберта Фицо после того, как он получил четыре огнестрельных ранения в городе Гандлова. Вероятным исполнителем покушения называют 71-летнего оппозиционного писателя. Нападение вызвало резкую реакцию во всем мире, в том числе в Европе. Как покушение на Фицо воспринимают в России и при чем тут его позиция по Украине — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в операционной, передает Dennik Standard. По информации портала, у политика открылось кровоизлияние в брюшной полости после покушения на его жизнь в городе Гандлова.

«По данным информированного источника, стрелок трижды попал Фицо в живот. Одна пуля прошла через него и попала в бедренную кость. Еще один выстрел пришелся в плечо политика», — говорится в материале.

Вероятным стрелком, который был задержан полицией на месте преступления, называют 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Он известен поддержкой оппозиционной либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Кроме того, Цинтула не раз критиковал политику правительства Фицо и лично премьера в соцсетях.

close Ситуация на месте стрельбы в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 15 мая 2024 года Задержание мужчины, который стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 15 мая 2024 года Ситуация на месте стрельбы в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 15 мая 2024 года Задержание мужчины, который стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 15 мая 2024 года Задержание мужчины, который стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 15 мая 2024 года Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Мировое осуждение

Нападение на Фицо в мире встретили однозначно, раскритиковав атаку и пожелав политику выздоровления. В частности, атаку осудили внутри Евросоюза и в США, призвав к расследованию и выразив готовность оказать поддержку.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, его шокировало это покушение. Итальянский премьер Джорджа Мелони назвала атаку «подрывом демократии», заявив, что глубоко потрясена этим нападением. А президент США Джо Байден окрестил происшествие «чудовищным актом насилия».

Не осталась в стороне и Россия. Президент Владимир Путин направил своей словацкой коллеге Зузане Чапутовой телеграмму, в которой назвал атаку на Фицо страшным преступлением.

«Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации. Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления» Владимир Путин Президент России

При этом отношения Фицо с Западом до последнего момента нельзя назвать позитивными. Премьер Словакии во многом следовал политике своего венгерского коллеги Виктора Орбана, критикуя подход Евросоюза и США к конфликту на Украине: он выступал против разрушения отношений с России, санкций и продолжения накачки оружием украинской стороны. За это политика не раз называли «пророссийским».

Что говорят в Совфеде

Опрошенные «Газетой.Ru» сенаторы по-разному оценивают покушение на Фицо в свете его политической деятельности. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что именно она может быть возможной причиной.

«Что вызывало большое недовольство многих действующих лиц в Словакии и за ее пределами? Во-первых, Фицо выступал против политики Евросоюза в отношении России, в частности санкций. Во-вторых, он был против военной поддержки Украины.

В-третьих, Фицо говорил, что никаких вооружений со стороны Словакии и тем более солдат республики на украинской территории никогда не будет — данная позиция вызывала наибольшее неприятие в пронатовском стане внутри страны и вне ее», — пояснил сенатор.

Он добавил, что само покушение, судя по всему, было выполнено непрофессионально, если нападавшего задержали и он стрелял с близкого расстояния. Пушков заметил, что это создает определенное противоречие между политическим подтекстом атаки и ее исполнением.

«Однако [экс-президента США] Джона Кеннеди в 1968 году тоже убили непрофессионально. Осужденный за это палестинец Серхан Серхан до сих пор в тюрьме и не дал показания относительного того, кто его нанял», — добавил сенатор.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что в случае с нападением на Фицо нужно дождаться расследования, чтобы лучше понять мотивы этого преступления.

«Покушение на Роберта Фицо — это терроризм, чистой воды террор. С тем, кто его совершил, будут разбираться словацкие правоохранительные органы. Первое лицо государства должны были охранять, а тут, получается, спокойно можно подойти и сделать несколько выстрелов. Это явная недоработка службы безопасности. Это тяжкое преступление, и нет сомнений, что оно будет расследовано», — указал сенатор.

С этим согласен и глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. По его мнению, прежде всего нужно разобраться, кто покушался на жизнь Фицо.

«Это печальный факт. Сложно сказать, личный тут мотив или политический. Бывает, что стреляют и люди умалишенные. Сейчас необходимо не делать поспешных выводов и во всем разобраться», — уверен сенатор.

Как оценивают в Госдуме

В нижней палате российского парламента преобладают схожие оценки. Так, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин допустил, что атака на Фицо — выстрел в российско-словацкие отношения.

«Его взвешенная политика, с учетом зависимости страны от ЕС и членства в НАТО, во многом напоминала венгерскую. Фицо призывал к разуму, сдержанности и неоднократно говорил о том, что его точка зрения по конфликту на Украине не совпадает с позицией США и ЕС. В этом смысле он был человеком независимых мнений. С таким подходом он смог вернуться в политику, вновь став премьером. Поддержанный им кандидат в президенты выиграл выборы и вскоре сменит Зузану Чапутову, которая почти во всем солидаризировалась с политикой ЕС и НАТО в отношении России», — заявил депутат «Газете.Ru».

Он отметил, что прошлое правительство Словакии сделало из страны хаб для передачи Украине советского оружия со всей Европы, а приход Фицо к власти прекратил подобную практику.

«Сложно сказать, кто на него покушался. ЕС, скорее всего, сделает все, чтобы представить это как случайность. Не нравился Фицо ни Брюсселю, ни Вашингтону», — заключил депутат.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина же назвала покушение на Фицо зверским и страшным. По ее мнению, самое важное сейчас — выживание и последующее восстановление политика.

«Конечно, покушение целенаправленное, тут явно знали, что делали. Надеюсь, что виновные будут наказаны, а так называемая мировая общественность наконец-то обратит внимание на такие факты вместо того, чем они сейчас занимаются — словесными перепалками и мегафонной дипломатией», — резюмировала депутат.