Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского представили новый план по усилению санкций против России

Группа Ермака-Макфола представила новый план действий по санкциям против России

close
100%
Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Международная рабочая группа по санкциям против России, которой руководят глава офиса президента Украины Андрей Ермак и американский дипломат, экс-посол США в Москве Майкл Макфол, представила новый «План действий» по усилению санкционного давления на РФ. Об этом говорится на сайте офиса президента Украины.

«Международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), Посол Майкл Макфол, презентовала новый План действий для дальнейшего усиления санкционного давления на Россию – Action Plan 3.0.», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в документе представлены «конкретные шаги», которые могут «существенно подорвать» экономический и военный потенциал России.

По словам Ермака, заявление которого приводится на сайте, меры «призваны резко ограничить способность России финансировать свои военные действия в Украине».

Среди предложенных мер называется конфискация замороженных активов Центробанка РФ, которые нужно направить на военную и экономическую поддержку Украины и ее восстановление. А также усиление контроля за соблюдением предельной цены на нефть и борьба с теневым флотом танкеров.

До этого сообщалось, что в Германии в настоящее время заморожены российские активы на сумму €3,95 млрд ($4,28 млрд).

Ранее в МИД РФ назвали посягательство на активы России эскалацией агрессии Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами