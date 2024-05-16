В офисе Зеленского представили новый план по усилению санкций против России

Международная рабочая группа по санкциям против России, которой руководят глава офиса президента Украины Андрей Ермак и американский дипломат, экс-посол США в Москве Майкл Макфол, представила новый «План действий» по усилению санкционного давления на РФ. Об этом говорится на сайте офиса президента Украины.

«Международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), Посол Майкл Макфол, презентовала новый План действий для дальнейшего усиления санкционного давления на Россию – Action Plan 3.0.», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в документе представлены «конкретные шаги», которые могут «существенно подорвать» экономический и военный потенциал России.

По словам Ермака, заявление которого приводится на сайте, меры «призваны резко ограничить способность России финансировать свои военные действия в Украине».

Среди предложенных мер называется конфискация замороженных активов Центробанка РФ, которые нужно направить на военную и экономическую поддержку Украины и ее восстановление. А также усиление контроля за соблюдением предельной цены на нефть и борьба с теневым флотом танкеров.

До этого сообщалось, что в Германии в настоящее время заморожены российские активы на сумму €3,95 млрд ($4,28 млрд).

Ранее в МИД РФ назвали посягательство на активы России эскалацией агрессии Запада.