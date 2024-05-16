Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский оценил с военными ситуацию в Харьковской области

Зеленский провел ставку главнокомандующего в Харькове

close
100%
Maksym Muzychenko-Kishka/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего, на которой обсудил с военными ситуацию в Харьковской области. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, он заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и других военачальников.

«Детально проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в ближайшие дни и недели», — отметил верховный главнокомандующий.

По словам Зеленского, на сегодняшний день ситуация в Харьковской области «в целом контролируемая», однако харьковское «направление остается крайне сложным».

16 мая сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил, что российская армия ведет наступление в Харьковской области, чтобы создать «санитарную зону» и отбросить ВСУ от границ Белгородской области.

15 мая Зеленский на фоне российского наступления в Харьковской области дал поручение перенести все международные мероприятия со своим участием. В тот же день генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска «совершили маневр» и отошли в районах Волчанска и Лукьянцев Харьковской области «на более выгодные позиции».

Ранее Украину предупредили о возможном поражении в 2025 году.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами