Зеленский оценил с военными ситуацию в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего, на которой обсудил с военными ситуацию в Харьковской области. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, он заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и других военачальников.

«Детально проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в ближайшие дни и недели», — отметил верховный главнокомандующий.

По словам Зеленского, на сегодняшний день ситуация в Харьковской области «в целом контролируемая», однако харьковское «направление остается крайне сложным».

16 мая сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил, что российская армия ведет наступление в Харьковской области, чтобы создать «санитарную зону» и отбросить ВСУ от границ Белгородской области.

15 мая Зеленский на фоне российского наступления в Харьковской области дал поручение перенести все международные мероприятия со своим участием. В тот же день генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска «совершили маневр» и отошли в районах Волчанска и Лукьянцев Харьковской области «на более выгодные позиции».

Ранее Украину предупредили о возможном поражении в 2025 году.