ЦСКА может лишиться главного тренера по итогам неудачного сезона

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после завершения сезона-2023/24 может покинуть свой пост и возглавить казанский «Рубин», который не планирует продлевать контракт с Рашидом Рахимовым. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Контракт Федотова с ЦСКА истекает через год. Соглашение «Рубина» с Рахимовым завершается летом 2024 года. При этом также сообщается, что Федотова в армейском клубе может сменить бывший футболист ЦСКА Сергей Игнашевич, который тренирует «Балтику». Клуб под его руководством вышел в суперфинал Кубка России.

ЦСКА проиграл петербургскому «Зениту» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России и не сумел выйти в суперфинал турнира. Поединок состоялся 15 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Таким образом, ЦСКА в текущем сезоне остался без трофеев и не сумел защитить титул обладателя Кубка России, который завоевал в прошлом году. Команда идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее стало известно, когда получивший серьезную травму голкипер ЦСКА перенесет операцию.