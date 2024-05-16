Тарасов о нападении на бойца Юсупова: если его хотели проучить, то так точно не проучат

Боец поп-ММА, блогер Артем Тарасов высказался о нападении на бойца поп-ММА Залимхана Юсупова в Махачкале. В комментарии «Газете.Ru» он подчеркнул, что Юсупов на публике и вне объективов камер – это разные люди, заметив также, что ни одна из существующих версий причин случившегося не кажется ему убедительной.

«Ребята, которые стреляют в бойцов, понимают, что у них нет сил иначе справиться с ними. Не знаю, что нужно было сделать, чтобы один человек стрелял в другого. Залимхан — достаточно одиозная фигура в поп-ММА, но это образ, за счет которого он живет.

Мне не кажется более убедительной версией, что дагестанцы ополчились на него из-за алкоголя и запрещенных веществ. Это было кафе, это была ночь — и что ребята там делали? Тем более, это произошло в будний день. Наверняка они там не морс пили. Что бы человек там ни делал, это не касается других людей.

Юсупов в мире поп-ММА известен своими выходками, но могу вам сказать, что когда выключается камера, он становится совершенно другим человеком. И если люди не понимают, что такое кино, в котором Залимхан играет свою роль, то они могли на него напасть. Но мне непонятно, когда ребята из одного региона нападают друг на друга. Для чего это нужно — проучить его? Так точно не проучат.

В общем, ни одна из версий мне не кажется убедительной. Залимхан мог кому-то не понравиться — но, что же, если человек не понравился, надо в него стрелять? Это неправильно по любым понятиям», — заключил Тарасов.

По одной из версий, на Юсупова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, напали прохожие, обвинившие его в применении запрещенных веществ и заявившие, что он позорит спорт и регион. По другой версии, конфликт произошел в кафе, где Юсупов ударил одного из обидчиков в ответ на оскорбление. В конечном итоге, нападавшие применили огнестрельное оружие, в бойца попали четыре пули. Он перенес операцию и находится под наблюдением врачей.

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