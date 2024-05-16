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Американец, облизавший ноги ребенка в батутном парке, приговорен к 10 годам тюрьмы

Сomplex: американец облизал ноги ребенка в парке и был приговорен к 10 годам тюрьмы

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Richmond County Sheriff's Office

В США к 10 годам тюрьмы приговорили мужчину, облизавшего ноги ребенка в батутном парке, пишет портал Complex.

Кори Роллинз из Джорджии был арестован после того, как его обвинили в том, что он облизал ногу семилетнему мальчику, пришедшему в батутный парк с семьей. После этого 26-летний мужчина оказался за решеткой по подозрению в растлении малолетних.

В ходе расследования выяснилось, что Кори работал помощником учителя физкультуры, но был уволен из школы после инцидента. Кроме того, ему отказали в освобождении под залог. В мае Роллинз был признан судом виновным и приговорен к 10 годам тюремного заключения.

Ранее в США заключенный, сбежавший из тюрьмы за три месяца до истечения срока, получил 40 лет за побег. Его задержали спустя несколько часов примерно в 3 километрах от тюремного здания.

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