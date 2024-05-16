Аэропорт Ставрополя временно закрыли

Аэропорт Ставрополя закрыт для приема и выпуска самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, аэропорт закрыт по причине ввода ограничений на использование воздушного пространства, которые действуют с 14:00 мск.

До этого сообщалось, что пилоты самолета, следовавшего в Уфу, экстренно посадили свой борт в Кирове. Рейс успешно покинул аэропорт Петербурга, но в полете в багажном отсеке самолета сработал датчик пожаротушения. Это стало причиной посадки в аэропорту «Победилово».

В конце апреля аэропорт города Минеральные Воды временно не принимал рейсы из-за дефекта взлетно-посадочной полосы (ВПП).

До этого пилоты самолета, который следовал из Грозного в Москву, предотвратили аварию в аэропорту Внуково. Борт готовился к посадке, когда пилоты увидели, что на полосу выехал другой самолет. Выяснилось, что воздушное судно направлялось в Душанбе, экипаж не услышал указания диспетчера по радиочастоте и не уступил полосу самолету из Чечни.

Ранее в аэропорту Шереметьево пьяный пассажир опоздал на рейс и избил пограничника.