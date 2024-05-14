Почему «реестр позора» не решит проблему с алиментами в России

В последнее время много говорят о проблеме алиментов. Недавно вот Госдума одобрила создание открытого реестра злостных неплательщиков. А с 1 июня по-новому, с более жесткой привязкой к алиментам, будут рассчитывать детские пособия. Кажется, что за проблему взялись всерьез. Но это только кажется. Увы, многое указывает на то, что ставка по-прежнему делается на популизм, на имитацию бурной деятельности.

Вот, например, ситуация с этим реестром. Какой в нем прок без пересмотра понятия злостности? Злостным должником перед своими детьми сегодня считается тот, кто добегался от своих родительских обязательств до того, что его привлекли к административной или уголовной ответственности или объявили в розыск. А стать фигурантом административного или уголовного дела можно, если не платить алименты несколько месяцев подряд, умышленно занижать доход, скрывать место жительства и работы. Тот же, кто подкидывает детям на бедность месяц через три по тысяче рублей, сидит на пятой точке ровно, не работая и не собираясь, никуда не убегая, — тот не преступник, просто такой вот недотепа, бестолково живущий человек. А стало быть, в реестр, на эту «доску позора» он не попадет.

Без изменения критериев злостности в черный список могут попасть около 140 тысяч россиян. И это такие кадры, такие маргинальные личности, что публичное шельмование им вообще ничем не грозит.

Тем более, что о безнадежных долгах этих товарищей сегодня можно узнать и без отдельного реестра, поскольку красноречивая информация о них вполне доступна через сервисы ФССП (Федеральная служба судебных приставов). А можно и не узнавать: там обычно все на лицах написано, все понятно по образу жизни. С такими персонажами и так не рискнут связываться нормальные работодатели, им и так не дадут кредит в приличном банке. Но и трагедии никакой: у них и запросов особых нет. Это как с закрытием границ: какая разница, куда там не пускают, если денег нет выехать даже в соседнюю область.

Но вот какая проблема. Помимо 140 тысяч совсем безнадежных должников, еще большее количество в России можно отнести к условно проблемным, которые платят нерегулярно и совсем гроши (треть детей получают алименты меньше 5000 рублей). Столько родителей платят по своим обязательствам либо нерегулярно, либо совсем гроши. Но большинство из них не получат ни морального осуждения, функции которого и должен нести, по мысли депутатов, «позорный список», ни ограничений в получении кредитов, ни проблем в дальнейших поисках личного счастья. А значит, они могут дурить головы новым жертвам, попавшим под их обаяние, обрекать на сиротство и бедность вновь рожденных детей, подбрасывая другим, чуть подросшим, издевательские три копейки.

К слову, о копейках. Официально в стране не установлен минимальный размер алиментов. Законопроект такой выдвигался, но в начале этого года был отклонен. Причем не прошла даже смешная сумма в половину прожиточного минимума. Чем так напугало депутатов число в неполные 8 тысяч рублей — загадка. И вот еще парадокс: эти жалкие 8 тысяч нынче проще получить с того, кто работает в черную, потому что тогда появляется основание потребовать алименты не в проценте от зарплаты, а в твердой денежной сумме. А вот с труженика серой зоны, посещающего какой-нибудь офис за формально прописанный в договоре МРОТ, не стрясти больше 5 тысяч. Невероятно! Словно какое-то зазеркалье.

Однако совсем неудивительно при таком раскладе, что многие из тех, кто имеет право на оформление алиментов, предпочитают на них не подавать. Ложная гордость тут сочетается с реальным стыдом.

Пострадавшая сторона порой настолько не хочет входить в образ выбивателя подачек от бывшего супруга, особенно если последнего надо искать чуть ли не с собаками, вечно пиная приставов, что готова даже поступиться финансовыми интересами ребенка. Причем даже в условиях крайней бедности. Благо, вместо алиментов нуждающиеся могут у нас получить поддержку от государства в виде единого пособия на детей. Государство хотя бы не убегает, обвиняя напоследок заявителя в меркантильности.

Но устало — вот ведь сюрприз! — и государство. И с июня этого года при определении нуждаемости семьи и установлении ее права на универсальное пособие алименты будут учитываться обязательно. Сейчас действует какое-то странное положение, при котором доход от алиментов принимается во внимание только в случаях, когда имеется соответствующее судебное решение. С лета руководствоваться будут иной логикой. Тех, кто не обращался за алиментами официально, автоматически запишут в получателей помощи от второго родителя по устной договоренности. Есть в реальности какие-либо поступления или нет, никто разбираться не будет: минимум четверть МРОТ на каждого ребенка учтут. Если этого окажется достаточно, чтобы посчитать неполную семью слишком богатой и отказать в пособии, — это проблема семьи.

Вероятно, вышеописанные изменения спровоцируют прирост судебных дел о назначении алиментов. И это, в общем, хорошо. Если человек претендует на помощь государства, то есть, по сути, надеется на перераспределение средств налогоплательщиков в его пользу, то, конечно, все его денежные поступления должны быть прозрачны, а гордый отказ от алиментов в таком случае — непозволительная роскошь.

Плохо то, что кроме повышения личной ответственности граждан государство ничего больше не предлагает. Собственно, оно не гарантирует даже исполнения судебных решений. Иные представители власти вполне откровенно заявляют, что нечего на государство рассчитывать. Вот как спикер Госдумы Вячеслав Володин, например, который весной посоветовал российским женщинам тщательнее выбирать отцов своим детям, чтобы депутатам потом не приходилось думать, как законодательно взыскивать с них алименты после развода.

Впрочем, плюсы, если сильно постараться, можно найти и в текущей ситуации. Пожалуй, хорошо уже то, что дискуссия об алиментах не затихает. Каждый, приняв в ней участие или же просто став невольным наблюдателем со стороны, может сделать выводы о современном состоянии института семьи и, исходя из этого, более основательно подходить к планированию своего репродуктивного будущего. Как там? Если у вас нету тети… В общем, вы поняли. Многие эту эффективную стратегию уже взяли на вооружение и отказались, эгоисты чертовы, передавать свои гены будущим поколениям. Государству такое кино, правда, тоже почему-то не нравится.

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