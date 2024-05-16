Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более сотни мигрантов выдворят из РФ после рейда на складе «Озона»

В Подмосковье после визита МВД на склад «Озон» из России выдворят 115 мигрантов

close
100%
Shutterstock

В Подмосковье провели проверку склада и пресекли нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает глава Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Во время рейда задержали 115 граждан других стран. За незаконную трудовую деятельность правоохранители составили 76 протоколов. Еще 40 иностранцы получили за нарушение режима пребывания на территории России.

«Один протокол по ст. 20.25 ч. 3 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы РФ», – сообщается в публикации.

Каждого нарушителя оштрафовали на пять тысяч рублей, в последствии их выдворят за пределы страны.

На данный момент полиция устанавливает личности тех, кто незаконно нанимал на работу иностранцев.

Как сообщает ТАСС, мероприятия проводились на складе маркетплейса «Озон».

Ранее россияне взломали аккаунты на «Госуслугах» и легализовали более семи тысяч иностранцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами