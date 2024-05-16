Более сотни мигрантов выдворят из РФ после рейда на складе «Озона»

В Подмосковье провели проверку склада и пресекли нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает глава Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Во время рейда задержали 115 граждан других стран. За незаконную трудовую деятельность правоохранители составили 76 протоколов. Еще 40 иностранцы получили за нарушение режима пребывания на территории России.

«Один протокол по ст. 20.25 ч. 3 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы РФ», – сообщается в публикации.

Каждого нарушителя оштрафовали на пять тысяч рублей, в последствии их выдворят за пределы страны.

На данный момент полиция устанавливает личности тех, кто незаконно нанимал на работу иностранцев.

Как сообщает ТАСС, мероприятия проводились на складе маркетплейса «Озон».

Ранее россияне взломали аккаунты на «Госуслугах» и легализовали более семи тысяч иностранцев.