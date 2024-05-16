Болгария хочет €400 млн от «Газпрома» за прекращение поставок

Компания «Булгаргаз» намерена добиваться компенсации ущерба в размере около €400 млн в связи с прекращением «Газпромом» поставок. Об этом заявил министр энергетики в техническом правительстве страны Владимир Малинов, передает ТАСС.

«В соответствии с условиями договора с [компанией] «Газпром экспорт», мы передадим наши претензии компании и дадим краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован. Если этого не случится, то заведем дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже», — сказал министр на брифинге.

Весной 2022 года президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли, однако Болгария отказалась выполнить эти условия. 27 апреля 2022 года «Газпром» полностью приостановил поставки газа компании «Булгаргаз» в связи с их неоплатой в рублях в установленный срок.

13 мая агентство Bloomberg сообщало, что норвежская Equinor ASA стала главным поставщиком газа в ЕС после сокращения экспорта из России. После сокращения поставок «Газпрома» компания фактически заняла его место как главный экспортер газа в Евросоюз. На норвежского гиганта сейчас приходится около 30% всего потребления ЕС против 35% у «Газпрома» в 2022 году. От ее деятельности теперь напрямую зависят колебания цен на голубое топливо в Европе, отметило издание.

Ранее на Западе допустили сокращение помощи ЕС.