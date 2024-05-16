Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шэрон Стоун и Лиам Нисон призвали разрешить Кевину Спейси и дальше играть в кино

Актеры Стоун и Нисон попросили дать Кевину Спейси возможность развивать карьеру

close
100%
Alberto Pezzali/AP

Актеры Шэрон Стоун и Лиам Нисон поддержали Кевина Спейси на фоне судов и обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Daily Telegraph.

«Я был глубоко опечален, узнав об обвинениях в его адрес. Кевин — хороший человек и человек с характером», — сказал Нисон.

Писатель Стивен Фрай поддержал мнение Нисона, отметив, что Спейси уже заплатил свою цену за возможные преступления, а Шэрон Стоун и вовсе назвала коллегу по кино гением.

«Он просто гений. Он такой элегантный и веселый, щедрый до безобразия и знает о нашем ремесле больше, чем большинство из нас когда-либо узнает», — высказалась артистка.

Спейси был оправдан британским судом в июле 2023 года по обвинению в сексуальном насилии над четырьмя мужчинами в ходе одного из самых громких судебных процессов #MeToo в стране. Судебное заседание продлилось почти месяц. Актера обвиняли в девяти эпизодах насильственных действий сексуального характера и непристойном поведении в отношении четырех мужчин в период с 2004 по 2013 год.

Ранее Прохор Шаляпин пожаловался на проблемы с сексом в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами