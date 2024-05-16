Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил сотрудничество РФ и КНР в энергетической сфере

Путин назвал РФ надежным поставщиком энергоносителей для китайской экономики

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

РФ является надежным поставщиком энергоносителей для растущей экономики КНР, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства 16 мая в рамках визита в Пекин провел встречу с премьером китайского Государственного совета Ли Цяном. В ходе беседы он подчеркнул, что одной из ключевых сфер сотрудничества РФ и КНР остается энергетика.

«Россия — надежный поставщик энергоносителей для растущей китайской экономики», — сказал Путин.

Он отметил, что по итогам 2023 года российская сторона экспортировала в КНР рекордное количество нефти и газа. В то же время президент РФ обратил внимание на усиление взаимодействия двух стран в промышленности и сельском хозяйстве.

«Согласованы и реализуются планы в сфере высоких технологий и новаций, включая космос, атомную энергетику», — добавил глава государства.

Кроме того, Путин рассказал об «осязаемых результатах» при развитии транспортной инфраструктуры и строительстве.

Вечером 15 мая самолет президента РФ приземлился в столице КНР. Он прибыл в Пекин в рамках первой зарубежной поездки после переизбрания главой государства и формирования кабинета министров.

На следующий день состоялись переговоры российского лидера с председателем Китая Си Цзиньпином. Двусторонняя встреча длилась 2,5 часа.

Ранее в РФ спрогнозировали существенный рост поставок газа в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в течение шести лет.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами