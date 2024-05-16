Путин оценил сотрудничество РФ и КНР в энергетической сфере

РФ является надежным поставщиком энергоносителей для растущей экономики КНР, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства 16 мая в рамках визита в Пекин провел встречу с премьером китайского Государственного совета Ли Цяном. В ходе беседы он подчеркнул, что одной из ключевых сфер сотрудничества РФ и КНР остается энергетика.

«Россия — надежный поставщик энергоносителей для растущей китайской экономики», — сказал Путин.

Он отметил, что по итогам 2023 года российская сторона экспортировала в КНР рекордное количество нефти и газа. В то же время президент РФ обратил внимание на усиление взаимодействия двух стран в промышленности и сельском хозяйстве.

«Согласованы и реализуются планы в сфере высоких технологий и новаций, включая космос, атомную энергетику», — добавил глава государства.

Кроме того, Путин рассказал об «осязаемых результатах» при развитии транспортной инфраструктуры и строительстве.

Вечером 15 мая самолет президента РФ приземлился в столице КНР. Он прибыл в Пекин в рамках первой зарубежной поездки после переизбрания главой государства и формирования кабинета министров.

На следующий день состоялись переговоры российского лидера с председателем Китая Си Цзиньпином. Двусторонняя встреча длилась 2,5 часа.

Ранее в РФ спрогнозировали существенный рост поставок газа в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в течение шести лет.