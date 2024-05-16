Мигрант закопал эмбрион в московском парке

На востоке Москвы задержали мигранта, который пытался закопать эмбрион. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на свой источник.

По данным СМИ, инцидент произошел 15 мая в парке «Кусково». В правоохранительные органы о приезжем сообщил прохожий: ему показалось, что мужчина занимается чем-то подозрительным. Приехавшие на место полицейские застали 41-летнего уроженца Киргизии за закапыванием эмбриона. Мужчина пояснил, что несколько часов назад у его супруги в квартире на Зеленом проспекте случился выкидыш на втором месяце беременности. Ее забрали в больницу, а плод якобы остался дома и поэтому мужчина-мигрант решил закопать его в лесополосе.

Полицейские проводят проверку по факту случившегося.

До этого в Петербурге женщина пыталась закопать младенца и заявила, что проводила ритуал от измены мужа.

Ранее в Забайкалье женщина выбросила младенца в мусорный контейнер.