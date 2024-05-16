Польша объявила в розыск уехавшего в Белоруссию бывшего судью Шмидта

Национальная прокуратура Польши выдала ордер на арест бывшего судьи Томаша Шмидта, который недавно уехал в Белоруссию и попросил там убежища. С таким заявлением выступил представитель надзорного органа Пшемыслав Новак, чьи слова передает польская радиостанция Zet.

Согласно информации Новака, экс-судья также объявлен в федеральный розыск, но окончательное решение о подаче Шмидта в международный розыск еще не принято.

«Прокурор объявил в розыск <...> Шмидта и выдал ордер на его арест», — указывается в материале.

До этого стало известно, что варшавский судья во время отпуска сбежал в Белоруссию, где попросил политического убежища и обвинил польские власти в преследованиях и угрозах. Шмидт утверждал, что официальные лица республики «ведут страну к войне». В Польше после этого судью уволили, лишили профессионального иммунитета, завели уголовное дело о шпионаже и потребовали арестовать.Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил силовикам республики обеспечить безопасность экс-судьи.

Ранее Шмидт заявил, что для убежища выбрал Белоруссию из-за безвизового режима.