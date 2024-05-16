ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область из реактивной системы залпового огня «Ольха», однако российские средства противовоздушной обороны перехватили снаряды. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Перехват воздушных целей произошел 16 мая около 14:00 мск в небе над Белгородщиной.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области», — отметили в оборонном ведомстве РФ.

За последние 24 часа российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три самолета МиГ-29 ВСУ, а также 25 украинских беспилотников, 11 ракет и пять управляемых авиабомб.

Вечером 15 мая средства ПВО пресекли попытку ВСУ применить американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для атаки по объектам, находящимся на территории РФ. Пять ракет ATACMS были уничтожены в воздушном пространстве Крыма.

Ранее губернатор Белгородской области попал под обстрел ВСУ во время пробежки.