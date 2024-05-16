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ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО

МО: средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

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Министерство обороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область из реактивной системы залпового огня «Ольха», однако российские средства противовоздушной обороны перехватили снаряды. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Перехват воздушных целей произошел 16 мая около 14:00 мск в небе над Белгородщиной.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области», — отметили в оборонном ведомстве РФ.

За последние 24 часа российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три самолета МиГ-29 ВСУ, а также 25 украинских беспилотников, 11 ракет и пять управляемых авиабомб.

Вечером 15 мая средства ПВО пресекли попытку ВСУ применить американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для атаки по объектам, находящимся на территории РФ. Пять ракет ATACMS были уничтожены в воздушном пространстве Крыма.

Ранее губернатор Белгородской области попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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