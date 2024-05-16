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В «Укрэнерго» рассказали, как долго могут продлиться отключения света на Украине

«Укрэнерго»: нынешние отключения света могут продлиться на Украине до августа

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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Отключения электроэнергии, которые происходят на Украине в эти дни, могут продлиться до августа. Об этом заявил член набсовета «Укрэнерго» Юрий Бойко, чьи слова приводит украинское издание «Страна.ua».

«Если говорить о начавшихся сутки назад ограничениях, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов», – подчеркнул Бойко на пресс-конференции.

Он также отметил, что будущая зима будет очень трудной, и избежать дефицита в энергосистеме не удастся даже в теплую погоду.

На прошлой неделе перебои с электро- и водоснабжением были зафиксированы в подконтрольном украинским властям городе Запорожье после прогремевших там взрывов.

До этого в Киеве из-за недостатка электроэнергии уменьшили яркость освещения улиц. Также отмечается, что из-за сложившейся ситуации компания «Укрэнерго» ввела временные ограничения на энергоснабжение для промышленных предприятий и бизнеса с 18:00 до 24:00. Представители администрации украинской столицы призвали жителей быть более бережливыми в использовании световых ресурсов.

Ранее на Украине заявили о необходимости экономить электричество весь 2024 год.

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