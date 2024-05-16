Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В минобороны Словакии рассказали о состоянии здоровья премьера Роберта Фицо

Глава МО Словакии Калиняк сообщил о тяжелом состоянии здоровья премьера Фицо

close
100%
Radovan Stoklasa/Reuters

Медикам удалось стабилизировать состояние словацкого премьер-министра Роберта Фицо, пострадавшего накануне от вооруженного нападения, однако ситуация продолжает оставаться очень серьезной. Такими новостями поделился глава министерства обороны Словакии Роберт Калиняк, чьи слова передает Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Состояние Фицо по-прежнему остается тяжелым», — заявил министр.

По словам главы ведомства, врачи прикладывают все усилия для улучшения здоровья раненого политика.

«Мы пока не можем констатировать, что <...> его жизнь вне опасности», — рассказал Калиняк.

Он подчеркнул, что причиненные премьеру ранения диагностированы как тяжелые.

Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлове. По словам очевидцев, когда мероприятие закончилось, политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов, и Фицо упал на землю. По данным словацких СМИ, премьер-министр ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее сообщалось, что Фицо после операции находится в искусственной коме.

Все новости на тему:
Покушение на премьера Словакии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами