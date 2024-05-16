В минобороны Словакии рассказали о состоянии здоровья премьера Роберта Фицо

Медикам удалось стабилизировать состояние словацкого премьер-министра Роберта Фицо, пострадавшего накануне от вооруженного нападения, однако ситуация продолжает оставаться очень серьезной. Такими новостями поделился глава министерства обороны Словакии Роберт Калиняк, чьи слова передает Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Состояние Фицо по-прежнему остается тяжелым», — заявил министр.

По словам главы ведомства, врачи прикладывают все усилия для улучшения здоровья раненого политика.

«Мы пока не можем констатировать, что <...> его жизнь вне опасности», — рассказал Калиняк.

Он подчеркнул, что причиненные премьеру ранения диагностированы как тяжелые.

Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлове. По словам очевидцев, когда мероприятие закончилось, политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов, и Фицо упал на землю. По данным словацких СМИ, премьер-министр ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее сообщалось, что Фицо после операции находится в искусственной коме.