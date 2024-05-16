Суд продлил арест четверым исполнителям теракта в «Крокусе»

Басманный суд Москвы продлил арест до 22 августа четверым обвиняемым в нападении на посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайства следствия против четверых фигурантов дела о теракте: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. На следующий день в Брянской области задержали четверых подозреваемых в непосредственном участии в атаке.

Всего по делу о теракте арестованы девять человек. Из них Мирзоев, Рачабализода, Файзов и Фаридуни, предположительно, являлись прямыми исполнителями нападения. Дело о теракте в подмосковном Красногорске сейчас находится в ведении управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма СК России. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ о теракте. Все обвиняемые были заключены под стражу до 22 мая.

Ранее на мемориале возле «Крокуса» появился венок от жителей новых регионов.