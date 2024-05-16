В Совфеде оценили итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал заявление РФ и КНР об углублении отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия «мощным итогом переговоров в Пекине» и прямым вызовом «остаточному гегемонизму Запада». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Программное заявление России и Китая - мощный итог переговоров в Пекине. Владимир Путин отправился туда через неделю после вступления в должность, подтвердив заявленную Си Цзиньпином в Москве совместную решимость вместе двигать перемены в мире», — написал Пушков.

Парламентарий подчеркнул особую важность раздела о ядерном оружии, где указаны причины кризиса на Украине в виде стремления НАТО вплотную приблизиться к границам России. В декларации также содержится китайский ответ на угрозы со стороны США о том, что Пекин не сможет рассчитывать на прежние экономические и торговые отношения с Западом, если продолжит поддерживать Москву, указал политик.

«Принципиально важна и глобальная стратегия, которой стороны намерены совместно следовать. Это — прямой вызов остаточному гегемонизму Запада. Сама по себе российско-китайская декларация является симптомом затухания гегемонии США и западного альянса», — написал сенатор.

Переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином прошли 16 мая в Пекине. Они продлились почти 2,5 часа.

Ранее Путин фразой из песни оценил отношения России и Китая.