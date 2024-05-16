Главный кадровик Минобороны обжаловал арест, несмотря на вскрывшиеся детали дела о взятке ТАСС: главный кадровик Минобороны Кузнецов обжаловал арест по делу о взятке

Главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов, которого обвиняют в получении взятки в 30,5 млн руб., попытался обжаловать свой арест. Как выяснили СМИ, подозреваемый вместе с предпринимателем, тоже задержанным по делу, устроил коррупционную схему с заселением курсантов своего родного училища не в общежития, а в гостиницы знакомого бизнесмена, что принесло тому 372,3 млн руб. Подробности — в нашем материале.

Задержанный за взятку глава управления кадров Минобороны, генерал-лейтенант Юрий Кузнецов подал апелляцию на свой арест, сообщил 235-й Гарнизонный военный суд. 14 мая Кузнецова отправили в СИЗО на два месяца. По данным источника ТАСС, показания против него дал второй фигурант дела.

Вместе с генерал-лейтенантом на месяц и 28 суток арестован краснодарский бизнесмен Лев Мартиросян. По версии следствия, именно он дал военному взятку за покровительство.

«В материалах следствия утверждается, что Мартиросян по-прежнему имеет в военном вузе широкий круг знакомств и связей, «в том числе с многочисленными свидетелями, которые продолжают свою трудовую деятельность». Это стало одним из аргументов следствия в ходатайстве об аресте обвиняемого», — уточнил ВЧП-ОГПУ.

По данным Telegram-канала, защита возражала, что доводы следователя не обоснованы и «не мотивированы», а причастность бизнесмена к даче взятки не подтверждена. Адвокаты безуспешно просили о домашнем аресте.

Против Кузнецова заведено дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мартиросян может получить такое же наказание за дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК).

Суть коррупционной схемы

Кузнецов и Мартиросян были лично знакомы по работе, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Обоим за 50, оба имеют военное образование. Учились в разных городах, однако позже бизнесмен стал начальником продовольственной службы родного училища Кузнецова в Краснодаре (Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко, КВВУ), так они и познакомились.

Мартиросян занимал должность в училище с 2001-го по 2017-й, коррупционную схему с Кузнецовым разработали уже позже. Пресс-служба судов утверждает, что именно у последнего «возник преступный умысел» размещать в гостиницах Мартиросяна, которыми тот занялся, курсантов КВВУ. В 2020 году Минобороны дало соответствующее разрешение в случае, если студентам не получается дать общежитие.

В итоге ИП Мартиросяна с 2021 по 2023 год успело заключить с КВВУ соответствующих госконтрактов и договоров на 372,3 млн руб. Поспособствовал Кузнецов, который в то время возглавлял Восьмое управление Генштаба. Оно курирует деятельность КВВУ, генерал-лейтенант в частности должен был заниматься вопросами «обустройства и обеспечения жизнедеятельности» подчиненных воинских частей, отметил «Ъ». При этом адвокаты Кузнецова утверждают, что у их подзащитного не было соответствующих полномочий, сам он вину не признает.

Кроме обеспечения контрактов на заселение студентов Кузнецов получил взятку, «связанную с реконструкцией» КВВУ, утверждает источник «Ведомостей».

Известно, что Кузнецов не обделял вниманием свое училище. Каждый год он приезжал на церемонии выпуска офицеров и прапорщиков. Также часто проводил занятия у курсантов, встречался с руководством.

«Рай» подвел

За свою «помощь» Кузнецов якобы получил от Мартиросяна взятку в виде недвижимости, как и другой фигурант громкого дела о коррупции в Минобороны Тимур Иванов. Бизнесмен построил главному кадровику собственную гостиницу напротив КВВУ. Для этого предприниматель купил участок на улице Грибоедова за 7,5 млн руб. и возвел там трехэтажное здание.

«На [него] установили вывески «Рай», выполненные в стилистике известной в городе одноименной гостиницы, принадлежащей Мартиросяну. В новом гостиничном комплексе расположились отель, кафе и магазин продуктов», — написал Shot.

По данным Telegram-канала, здание оформили на жену Кузнецова, племянницу бывшего московского мэра Юрия Лужкова. Теперь генерал-лейтенанту вменяют получение взятки на общую сумму 30,5 млн руб.

Власти Краснодара в 2022 году требовали снести гостиницу-коттедж. Они говорили о том, что разрешения на строительство не было, как и на переделку дома под многоквартирный объект. Однако судья Прикубанского районного суда отказал в иске о сносе. Он заявил, что «коттедж» не имеет негативных последствий для города и здоровья граждан, построен с соблюдением норм. Более того, снос здания может повредить:

«Объект имеет фундамент, связанный прочно с землей, он является объектом капитального строительства и осуществление его перемещения без нанесения несоразмерного ущерба невозможно».

Кроме подозрительной гостиницы у Кузнецова нашли дома золотые монеты, коллекционные часы и 100 млн руб. в разной валюте. Он владеет загородным особняком в деревне Обушково Истринского района Подмосковья, квартирой в престижном столичном районе Хамовники, ездил на BMW X5. Жене генерал-лейтенанта принадлежат элитные московские квартиры на Знаменке и улице Генерала Глаголева.