Странный акцент и 14-летняя русская жена: почему маршала Тито называли агентом Кремля

16 мая 1974 года в Югославии диктатор-коммунист Иосип Броз Тито стал пожизненным президентом. Его полномочия обеспечивала новая Конституция СФРЮ – Социалистической федеративной республики Югославии. Правил страной Тито с 1946 по 1980 год, его версия социализма казалась более сытой и свободной. Почему говорили, что Тито – «бандит», как он женился на 14-летней русской и чему учился в Москве в «партизанской школе» Коминтерна – в материале «Газеты.Ru».

Загадочный человек из Кумровца

День рождения маршала Тито в Сербии многими людьми считается праздником и отмечается 25 мая. Сотни ностальгирующих по временам социализма бывших жителей Югославии собираются в мемориальном комплексе Иосипа Броза, правившего страной после Второй Мировой войны и вплоть до своей смерти в 1980 году. При Тито Югославия считалась в мире успешной социалистической страной, «промежуточным вариантом» между капиталистическим Западом и советским Востоком. Его день рождения официально праздновался 25 мая и был назван Днем молодежи. Праздник сопровождался ежегодной эстафетой – в музее Тито «25 мая» лежат 20 тыс. эстафетных палок, накопленных за годы социализма.

close 100% Иосип Броз Тито и его первая жена Пелагея Белоусова (коллаж) Wikimedia Commons

Вот только родился Тито в другой день – 7 мая, а дата 25 мая якобы была взята из фальшивых документов, которыми будущий лидер Югославии пользовался в годы войны с немцами. Загадочности придавало и то обстоятельство, что Тито сменил в бумагах год своего рождения – с 1892 года на 1893-й.

Место рождения Тито известно – согласно церковным метрикам, он был рожден в местечке Кумровец неподалеку от Словении. Согласно официальной легенде, отец будущего маршала был хорватом, а мать – словенкой. Сам себя коммунист Иосип Броз называл югославом. Еще ходили слухи, что на самом деле Тито был македонцем.

Говорил по-сербохорватски глава социалистической Югославии и югославских коммунистов со странным акцентом, отмечали многие очевидцы. Как сообщал в 2013 году ТАСС, ссылаясь на рассекреченные документы американского Агентства национальной безопасности (АНБ) и сербские СМИ, Иосип Броз Тито мог быть «не тем человеком, за которого себя выдавал».

В АНБ предполагали, что тот, кто мог выдавать себя за Тито, мог «вовсе не быть рожденным на Балканах и был младше».

Публикация гласит, что акцент Тито был «иностранным» – якобы «в сербохорватском языке идущая перед гласным «и» согласная «н» всегда произносится твердо, в то время как выдававший себя за Тито человек в своей речи всегда ее смягчал».

Аналитики АНБ 1970-х годов также добавляли, что Иосип Броз Тито был «русским или поляком».

Советская газета «Правда» в годы охлаждения отношений между СССР и СФРЮ писала, что «фашист и троцкист Тито» был евреем-самозванцем, который пользовался поддельными документами. Ходили слухи, что Тито – украинский еврей.

Схожую версию пересказывала сербская газета Vestinet в 2016-м – якобы в рассекреченных документах ФБР от 1955 года говорится, что настоящий Тито «умер в России в 1937 году». Некто Мариян Джон Маркул из Литвы пришел в офис ФБР в Лос-Анджелесе и рассказал, что он «в 1953 году дважды встречался с Тито и видел, что у него по пять пальцев на каждой руке – а у Тито в 1930-х уже не было среднего и указательного пальцев на левой руке». К тому же, настоящий Тито был малообразованным человеком, отметил Маркул, а его «двойник» умел играть на пианино и был широко эрудирован.

К тому же, рост «настоящего» Тито от роста «двойника», по словам источника ФБР, отличался – «старый» Броз был 180 см, а «новый» – около 160 см. Примечательно, что Маркул также заявил о русском акценте маршала и пересказывал историю, что на самом деле югославский лидер – русский генерал Николай Лебедев и «марионетка Советского Союза».

Как Тито был связан с Россией

Кем же был Тито на самом деле? И как он связан с Россией? Историк Йоже Пирьевец в своей монографии «Тито и товарищи» утверждает, что югославский маршал появился на свет действительно в семье крестьян, а точнее – деревенского пьяницы. У Тито было 14 братьев и сестер. Работать он поначалу пошел в поле, потом – официантом, потому что у них была «красивая одежда», после же выучился на слесаря. С рождения он носил имя и фамилию Иосип Броз, а «Тито» – это партийная кличка, ставшая впоследствии псевдонимом.

В годы Первой Мировой войны Броз был призван в австро-венгерскую армию, был представлен к медали «За отвагу». По разным версиям, которые высказывал сам Тито в течение жизни, австрийцы также посадили его в тюрьму – то ли за призывы сдаться русским, то ли по ошибке, то ли за «пораженческие настроения». Весной 1915 года старший унтер-офицер Броз был ранен пикой черкесского всадника русской армии и попал в плен. Сначала он сидел в лагере в Свияжске, лечился долгое время от туберкулеза. Русский язык ему помогли выучить две гимназистки, приходившие в госпиталь.

close 100% Президент Югославии, Генеральный секретарь ЦК Союза коммунистов Югославии Иосип Броз Тито, Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев (справо налево на первом плане), его супруга Нина Петровна Хрущева и супруга Тито Йованка Броз (справо налево на втором плане) на катере, 1963 год Василий Егоров/ТАСС

После выздоровления Броз работал механиком на паровой мельнице и переводчиком на строительстве железной дороги, а к 1917 году стал надзирателем. Побывал будущий маршал Тито также в городе Ардатове в Мордовии, селах Тургенево и Каласево. В последнем селе он встретил свою первую любовь – Агафью Бирюкову, с которой вынужден был разорвать отношения из-за перевода на другое место. К слову, по легенде, в Ардатове Иосип Броз организовал первый в истории города футбольный матч – ардатовские спортсмены играли против пленных австро-венгерских солдат.

Во время Февральской революции, по ряду версий, он бежал из русского плена и добрался до Петрограда. Там он хотел устроиться на Путиловский завод. По данным историков Джоффри Свэйна и Джаспера Ридли,

в столице России Броз принял участие в «июльских днях» – вооруженной попытке захвата власти, совершенной большевиками и анархистами в разгар конфликта с Временным правительством. Правда, сам маршал впоследствии вспоминал, что в 1917 году большевиком не был – пошел на демонстрацию «вместе со всеми». Когда путч был подавлен, Броз пытался бежать в Финляндию, но был арестован.

Милиция Временного правительства даже приняла его за русского, потому что он не только хорошо владел литературным русским, но и «вятским диалектом». Его заключили в Петропавловскую крепость на три недели, пока не была установлена личность Броза. Он был отправлен в Кунгур, в лагерь, откуда сбежал ранее – но снова умудрился бежать, уже осознанно выдав себя за русского.

close 100% Иосипа Броз Тито и Иосиф Сталин Wikimedia Commons

В Омске, вспоминал сам Тито, местные красногвардейцы предложили ему вместе бороться за революцию. Зимой 1917 года Броз стал кандидатом в ВКП(б). В 1918 году его отряд разбила Русская добровольческая армия, и Иосип прятался в селе Александровское, работая механиком. В том же году он женился на 14-летней Пелагее Белоусовой из соседнего села Михайловка. Когда белых выбили из села большевики, Броз «вышел из подполья», и они с Пелагеей официально зарегистрировали брак под фамилией «Брозович» – и уехали в Югославию.

После долгих партийных мытарств и бродяжничества Тито попадает сначала в руководство партийной организации коммунистов в Загребе, а потом – на каторгу на пять лет.

«Королевская же полиция хотя и была бесцеремонной и жестокой, никому ничего не подкладывала; королевство Югославия было плохим, недемократическим государством, но в этом государстве законов придерживались больше, а суд был самостоятельней, чем в нынешнем. Пять лет каторги Тито выдержал с достоинством – он мне, например, рассказывал, как он отказался выполнить приказ тюремщика, который хотел заставить его собирать окурки» Милован Джилас писатель, политик, автор книги «Тито: мой друг и мой враг»

Оттуда же, уже в 1930-х, он снова попадает в Москву, говорится в книге черногорского политика и личного знакомого Тито – Милована Джиласа.

Тито — агент Коминтерна

Кандидат исторических наук Никита Бондарев, автор монографии «Русские тайны Иосипа Броза», утверждает – в середине 1930-х в Москве по линии Коминтерна Тито проходит обучение в специальной «Партизанской академии».

«Военная школа готовила специалистов для будущих революционных армий капиталистических стран и военные кадры для национальных компартий, командиров партизанских соединений, командующих армиями вплоть до руководителей партизанских сил в масштабе отдельных стран. <...> Курсантов обучали военному делу, тактике партизанской борьбы и уличных боев. Они должны были досконально знать вооружение, применяемое в армиях своих стран, уметь пользоваться и изготавливать взрывчатые вещества из легкодоступных материалов», – говорится в публикации Бондарева.

Сам Тито утверждал, что в Москве «набросился на военную литературу, штудировал из русских писателей Фрунзе, много читал немецких классиков, Клаузевица».

Тито прожил в Москве, работая в Коминтерне и Издательстве иностранных рабочих, до 1940 года – с перерывами. В 1937-м он стал главой югославской компартии вместо генсека Милана Горкича – того расстреляли в СССР.

Во время Второй Мировой войны Тито уже был главой партизанского антифашистского движения в Югославии. Объединив благодаря личной харизме и политическим играм разные народы королевства, коммунист Тито смог несколько лет оказывать вооруженное сопротивление немцам и итальянцам. Осенью 1944 года совместно с подошедшими частями Красной Армии коммунисты Тито выбили немцев из Белграда и вскоре взяли страну под свой контроль. Была учреждена Федеративная Народная Республика Югославия, ставшая впоследствии Социалистической Федеративной Республикой Югославией. Сам Тито был даже награжден редким орденом «Победа».

close 100% Верховный главнокомандующий Народной-освободительной армией Югославии маршал Иосип Броз Тито (в центре) с членами штаба на острове Вис, 1944 год РИА Новости

Многочисленные слухи о происхождении Тито (кличку Броза даже расшифровывали как «Тайная интернациональная террористическая организация» Коминтерна) подкреплялись долгое время малоизвестностью югославского лидера – его многие соотечественники не знали в лицо. Ходила версия, что Тито на самом деле был дворянином – поскольку он говорил на 10 языках, фехтовал и играл в шахматы. Кстати, странный акцент впоследствии объясняли уникальным говором, характерным для места рождения маршала.

Впрочем, по мнению Милована Джиласа, «роскошь Тито, его погоня за модой, чрезвычайно характерны для выскочки, его монарший образ жизни и самодержавный метод правления старомодны и оскорбительны… Когда американский «Лайф» опубликовал в конце 1949 года его фотографии – с дачами, конями, салонами, собаками, – мы заметили, что Тито изображен чем-то вроде латиноамериканского диктатора».

До 1948 года Тито и Югославия считались личными друзьями Сталина. Но после, из-за конфликта в связи с возможным созданием Балканской федерации, второй социалистической супердержавы, они поссорились, и в советской прессе югославского лидера стали называть «бандитом»: «У бандита Тито навеки карта бита!»

Первое время после Победы Югославия считалась ключевым союзником СССР — но все изменилось из-за недовольства Сталина вольнолюбивой политикой Тито, который не просто хотел расширить свою страну за счет земель соседних стран (что могло нарушить договоры с США и Британией), но также интересовался созданием большого аналога СССР в Восточной Европе — не только из Югославии, но и Болгарии, Румынии, Венгрии и даже Польши. Сталин и Тито обменялись резкими письмами с обвинениями с отходе от ленинских идеалов.

Компартию Югославии исключают из Коминтерна, штаб-квартиру организации переводят из Белграда в Бухарест. Тито клеймят наймитом капиталистов с Запада. Сам он проводит чистки и отправляет 12 тыс. неблагонадежных «агентов влияния Москвы» в концлагерь. Советские власти репрессировали и расстреливали «титоистов».

close 100% Официальный визит в СССР президента Федеративной Народной Республики Югославия Иосипа Броз Тито. На фото: Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев (справа), первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Анастас Микоян (слева), лидер Югославии Иосип Броз Тито (слева в вагоне) с супругой Йованкой во время отъезда из Москвы в Ленинград, 1956 год Анатолий Гаранин/РИА Новости

Кроме того, из-за охлаждения отношений с СССР Тито действительно обращает внимание на НАТО – американцы даже поставляют югославам военную технику и оружие. При Никите Хрущеве отношения с Югославией улучшатся, Тито перестанет быть «бандитом», но СФРЮ отдалится от Советского Союза, создаст свою сильную армию и будет строить свой собственный социализм.