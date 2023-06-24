Как ЧВК «Вагнер» уходит из Ростова-на-Дону

Силы ЧВК «Вагнер» покидают Ростов-на-Дону, который они блокировали в течение суток, сообщает местное издание «161.ru».

Отход мятежников под руководством Евгения Пригожина стал результатом переговоров основателя частной военной компании с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявили в Кремле.

По улицам Ростова-на-Дону идет техника ЧВК «Вагнер», из ворот Ростовского цирка у здания штаба ЮВО наконец выехал танк, который стоял там с утра и стал символом событий в городе. Покинул город и Пригожин, которого обещали отпустить в Белоруссию под гарантии Владимира Путина — он выехал из штаба МО РФ пассажиром на черном внедорожнике.

Как бойцы российской частной военной компании разблокируют российский город-миллионник, — в фотогалерее «Газеты.Ru».