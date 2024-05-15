Премьер Словакии в реанимации с пулевыми ранениями. В него стрелял 71-летний поэт Премьер Словакии Фицо госпитализирован после покушения, он в тяжелом состоянии

На премьера Словакии Роберта Фицо совершили покушение после заседания правительства: около пяти раз в него выстрелил 71-летний Юрай Цинтула из города Левице — поэт и основатель местного литературного клуба. Политика экстренно госпитализировали, он провел в операционной несколько часов с кровоизлиянием в брюшной полости. Стрелка задержали на месте. Его сын сказал, что пенсионер не говорил ему о своих намерениях. Главное о покушении — в материале «Газеты.Ru».

Как произошло нападение

15 мая после заседания правительства в городе Гандлова на западе Словакии премьер страны Роберт Фицо подошел к своим сторонникам, стоящим около ограждения, чтобы пожать им руки. В это время в него выстрелили не менее пяти раз. Все происходящее зафиксировали камеры.

На кадрах видно, что Фицо упал на землю уже после первого выстрела, но нападавший продолжал стрелять. Личной охране политика потребовалось время, чтобы обезоружить нападавшего, им помогли очевидцы. Охранники быстро погрузили премьера в автомобиль и увезли с места происшествия.

Газета Plus jeden deň выяснила, что перед нападением стрелок выкрикнул: «Робо, иди сюда».

В это время на заседании правительства шли оживленные дискуссии. Присутствующим сообщили о покушении, после чего председатель Любош Блаха решил прервать мероприятие. Несмотря на несогласие оппозиционных депутатов, всех присутствующих экстренно эвакуировали.

close Ситуация на месте стрельбы в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 15 мая 2024 года Задержание мужчины, который стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 15 мая 2024 года Ситуация на месте стрельбы в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 15 мая 2024 года Задержание мужчины, который стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 15 мая 2024 года Задержание мужчины, который стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 15 мая 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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Состояние премьера Словакии

Словацкого премьера экстренно госпитализировали на вертолете. Источник сообщил изданию Standard, что одна пуля попала Фицо в живот, еще одна прошла через живот до бедренной кости. Третья пуля попала в плечо политика.

Медики оценили состояние Фицо как тяжелое. Он находится в реанимации, у него было кровоизлияние в брюшной полости. Источник Reuters в правительстве заявил, что политик получил опасные для жизни ранения.

В течение нескольких часов медики не могли остановить кровотечение, открывшееся у премьера Словакии в результате огнестрельного ранения, сообщил портал Pravda.

Министр труда республики Эрик Томаш сообщил, что операция была длительной из-за повреждения нескольких органов. Около 20:40 (по московскому времени) местные СМИ сообщили, что операция Фицо прошла успешно, его состояние стабильно, а сам он находится в сознании.

В то же время министр обороны Словакии заявил Reuters, что состояние Фицо тяжелое, а операция продолжается. Глава МВД Словакии назвал состояние премьера критическим.

Кто стрелял в Роберта Фицо

Стрелка задержали сразу. Им оказался 71-летний уроженец города Левице Юрай Цинтула. В своем городе он основал литературный клуб и был его председателем с 2008 по 2016 год. Писатель был одним из создателей комитета «Против насилия».

Юрай и другие основатели комитета пытались собрать 10 000 подписей тех, кто выступает «против насилия всех видов, от войны до домашнего физического или психологического насилия в отношении женщин, детей, стариков, мужчин, животных, насилия на улицах». Собрать нужное число подписей им так и не удалось.

По данным портала Aktuality.sk, раньше Юрай Цинтула работал в частном охранном предприятии. Кроме того, он писал стихотворения. Одно из них можно найти в сборнике «Ту жийеме 6» («Здесь мы живем 6»), пишет RTVI. Оно начинается такими строками:

Я предложил смерти перейти на «ты»,

и она... заплакала.

Что я ее не уважаю, что не почитаю.

Что я ее не люблю...

Сын подозреваемого в покушении рассказал, что отец не голосовал за политика, но о планах напасть на него никогда не говорил.

«Я абсолютно не представляю, что отец планировал, почему это произошло», — сказал сын стрелка. Он также сообщил, что его отец законно владел оружием и у психиатра не наблюдался.

Телеканал ТА3 сообщил, что покушение на Фицо было совершено по политическим мотивам.

«Я не согласен с политикой правительства [Фицо]», — заявил каналу совершивший покушение Юрай Цинтула. По данным ТА3, нападение на премьера преступник мог планировать в течение последнего месяца.

Генеральный прокурор Марош Жилинка заявил, что правоохранительные органы Словакии предпримут все необходимые действия, чтобы виновный понес справедливое наказание.

Карьера и взгляды Роберта Фицо

В октябре 2023 года 59-летний Роберт Фицо в третий раз возглавил словацкое правительство: его партия SMER победила на выборах с результатом около 24%. До этого он был премьер-министром в 2006–2010 годах и 2012–2018 годах.

Фицо говорит по-русски, а его самого называют пророссийским политиком. Он говорил, что у конфликта Москвы и Киева нет военного решения, отказывался от поставок оружия Украине и призывал европейских коллег задуматься о смысле выделяемых Киеву средств.

Фицо также обещал блокировать членство Украины в НАТО из-за угрозы мировой войны.