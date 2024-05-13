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Большой московский государственный цирк провел гастроли в Луганске

Артисты Большого московского цирка выступили в Луганске

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Пресс-служба ГБУК ЛНР «Луганский государственный цирк»

Более 41 тыс. жителей Луганска посетили выступления артистов Большого московского государственного цирка, сообщается на сайте mos.ru.

Артисты представили зрителям шоу «И100рия», приуроченное к столетию циркового искусства.

Всего артисты с 28 апреля по 11 мая выступили в манеже Луганского государственного цирка 23 раза.

Артисты в рамках поездки также передали кинологической службе народной милиции ЛНР и донецкому приюту для животных «ПИФ» несколько сотен тонн сухого корма, а благотворительному фонду «Свой дом» перевели более 2 млн рублей.

Также артисты посетили школу для слепых и слабовидящих республиканского учебно-реабилитационного центра ЛНР. Для детей провели небольшое представление и познакомили с шимпанзе по кличке Гермес.

Гастроли артистов Большого московского цирка прошли в рамках программы социально-экономического развития ЛНР.

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