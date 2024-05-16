Из смертников в актеры: Дэнни Трехо — 80

Звезда фильмов «Мачете», «Дети шпионов» и «От заката до рассвета» Дэниэл Трехо отмечает 80-летие. Известный голливудский гангстер и злодей мог не дожить и до 25-ти, оказавшись в камере смертников. Он родился в неблагополучном районе Лос-Анджелеса и рано погрузился в мир криминала. В 12 лет Трехо пристрастился к наркотикам, вступил в банду и начал продавать запрещенные вещества.

В 15 лет он впервые оказался в тюрьме. Трехо выходил на свободу и вновь оказывался в заключении, в общей сложности пробыв за решеткой 11 лет. В 1968 году 24-летний Дэнни попал камнем в голову охраннику во время тюремного бунта, за что ему грозила казнь, а сам он оказался в одиночной камере. Эти обстоятельства заставили его обратиться к вере, а также пройти программу «12 шагов» по избавлению от зависимости. Обвинения, выдвинутые против него, были в конце концов сняты, так как среди заключенных не нашлось свидетелей, желающих их подтвердить.

Год спустя Трехо вышел на свободу, завязал с наркотиками и криминальным миром и стал заниматься волонтерством — помогать наркоманам избавиться от зависимости.

Дэниэл не планировал становиться актером. На съемочную площадку он попал случайно, приехав помочь своему подопечному. Там его увидел российский режиссер Андрей Кончаловский и предложил сняться в фильме «Поезд-беглец».

Так началась карьера Трехо в кино. С тех пор он сыграл больше 400 ролей, а еще стал рекордсменом по количеству смертей на экране — таких ролей он сыграл около 70. Шрамы, усы и криминальное прошлое сделали из него идеального киношного бандита и злодея. Несмотря на всемирную известность и богатство, Трехо не бросил благотворительность и до сих пор помогает людям побороть зависимость.