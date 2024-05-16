Россия и Китай решили увеличить турпоток

Россия и Китай собираются увеличить турпоток до 2 млн взаимных поездок в 2024 году. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил в ходе визита в Китайскую народную республику в составе делегации под председательством президента Владимира Путина.

По словам министра, в 2023 году взаимный турпоток между странами превысил 1,2 млн поездок и назвал КНР лидером среди стран дальнего зарубежья по числу въезжающих туристов.

«Для достижения плана на этот год мы со своей стороны создаем комфортные условия, в том числе, для оплаты услуг и товаров в России. Все эти цифры подтверждают рост взаимного интереса между гражданами двух стран», — подчеркнул министр.

Он добавил, что объем взаимной торговли между Россией и Китаем в 2023 году достиг рекордных $228 млрд, что позволило РФ занять четвертое место в числе основных партнеров КНР. Решетников уточнил, что в этом году объемы торговли между странами продолжают расти, а к 2030 году они должны составить $300 млрд.

Стороны подписали совместные документы по итогам переговоров, главный из которых — совместное заявление России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Сценарии развития всего комплекса двусторонних связей прописаны в документе.

Путин прибыл в Китай с государственным визитом 15 мая вечером. Это первая поездка российского лидера за границу после вступления в должность. Путин провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпина, они длились 2,5 часа.

Ранее Маск прокомментировал визит Путина в Китай.