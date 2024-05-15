Patriot для Харькова и решающие месяцы конфликта: к чему приведет российское наступление ТАСС: ВСУ перебросили элитную штурмовую бригаду «Лють» в Харьковскую область

Вашингтон намерен обеспечить Киев необходимым вооружением, в частности системой ПВО Patriot для работы на Харьковском направлении, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Российская армия уже успешно продвигается в этом районе, а ВСУ стягивают туда свои резервы. Американские чиновники опасаются, что Россия получит преимущество, пишет NYT. По их мнению, ближайшие несколько месяцев будут решающими для конфликта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой пообещал обеспечить Киев «всем необходимым», чтобы украинская сторона смогла одержать победу в конфликте. По словам Блинкена, сейчас США и Украина обсуждают размещение систем противовоздушной обороны Patriot в Харькове:

«Мы уделяем большое внимание комплексам Patriot и другим системам противовоздушной обороны, стараемся изыскать их и доставить на Украину. Харьков, конечно же, является одним из наших неотложных приоритетов».

Блинкен добавил, что Киев должен самостоятельно принимать решения относительно боевых действий, в том числе вопросы применения ВСУ американских вооружения по территории России.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Наступление в Харьковской области

Российская армия с начала мая продвигается в Харьковской области. 12 мая Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а за день до этого — Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что российские войска выжигают укрепрайоны ВСУ, используя оперативно-тактическую авиацию и артиллерию, за счет чего им удается успешно наступать.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, положение ВСУ на этом направлении — сложное, особенно в Волчанске. На фоне тяжелой ситуации на фронте президент отложил рабочие визиты в Испанию и Португалию, сообщил телеканал CNN Portugal.

Агентство ТАСС пишет, что украинская армия перебросила элитную штурмовую бригаду национальной полиции Украины «Лють» из-под Часова Яра на Волчанское направление. Более того, утверждает агентство, в Харьковскую область начали перебрасывать военнослужащих учебных частей и центров, а полицейских и территориальную оборону снимают в блокпостов для отправки на фронт.

«В связи с продвижением российских войск и отсутствием необходимых резервов в живой силе и технике противник начал снимать с блокпостов в Харькове полицейских, солдат ТрО, Нацгвардию и экстренно перебрасывать в сторону Волчанска и Липцов», — говорит источник агентства.

ТАСС также выяснил, что украинские власти развернули блокпосты в Харькове, чтобы задержать в городе мужчин, пригодных для военной службы. Сотрудники не дают украинцам эвакуироваться, передавая их в территориальные центры комплектования.

«За последние сутки Россия заняла в Харьковской области больше территории, чем украинцы за четыре месяца контрнаступления», — пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

Решающий момент

Газета The New York Times сообщила, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена успехами российской армии. По ее данным, Россия добилась преимущества на фронте и готова изменить «траекторию войны».

NYT пишет, что российское наступление вынудило ВСУ перебросить свои поредевшие войска на защиту Харькова. США долго не могли одобрить продолжение финансирования Киева, а Россия в это время успешно применила недавно разработанные технологии для уничтожения украинской артиллерии и беспилотников.

Американские чиновники считают, что поставка новых западных вооружений и мобилизация помогут Украине изменить ход военных действий, но это произойдет не раньше июля. Официальные лица не решаются делать прогнозы, где к этому моменту может оказаться российская армия.

Наиболее очевидным преимущество российских войск выглядит под Харьковом, пишет газета. Авторы отмечают, что привлечение Киевом резервов для защиты этой территории ослабит остальные части фронта. А чиновники в администрации Байдена считают, что следующие несколько месяцев будут решающими: либо стороны придут к урегулированию конфликта мирным путем, либо настанет его заморозка.