Краснодарец на Honda протаранил пять автомобилей и уснул в машине

В Краснодаре мужчина за рулем кроссовера Honda протаранил пять автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел вечером на улице Валерия Гассия. Японский автомобиль, двигаясь вдоль припаркованных автомобилей, задел пять из них, а затем остановился. Водитель не стал выходить из кроссовера и заснул.

Утром владельцы увидели свои поцарапанные машины и спящего мужчину в Honda с сигаретой в зубах. О том, обратились ли собственники машин в полицию, не сообщается.

До этого стало известно, что на юго-западе Москвы произошло серьезное ДТП, в результате которого легковой автомобиль был полностью уничтожен. Три человека получили травмы.

Авария случилась на Тарусской улице. Водитель черного Hyundai Solaris не сумел справиться с управлением, что привело к тому, что машина вылетела на тротуар, столкнулась со столбом и перевернулась несколько раз. Из-за высокой скорости движения удар был настолько сильным, что двигатель автомобиля вылетел из него.

Ранее крупное ДТП парализовало движение автомобилей на юго-западе Москвы.