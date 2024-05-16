Неизвестный выстрелил в криминальную журналистку в Новосибирске

В Новосибирске неизвестный подкараулил криминальную журналистку на балконе и выстрелил в нее. Об этом сообщает infopro54.ru.

По информации издания, инцидент произошел на балконе одного из жилых домов. Сотрудница СМИ вышла подышать воздухом и услышала звук рассыпающегося стекла. Позже она заметила в стекле пулевое отверстие. Девушка отметила, что свет в комнате горел и ее было хорошо видно.

«Пуля вошла буквально рядом с тем местом, где была моя голова несколько секунд назад. Во дворе дома ничего подозрительного не заметила», — рассказала девушка, передает infopro54.ru.

По словам журналистки, это первый подобный случай в доме. Никаких угроз перед произошедшим ей не поступало. Девушка предполагает, что это могла быть выходка хулиганов, которые баловались с оружием. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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