«Приятно хрустит на зубах»: зачем люди едят глину

Казалось бы, время наивной веры в так называемую «зашлакованность организма» безвозвратно прошло, все давным-давно уже выяснили, что это маркетинговый миф, и перестали «чистить печень», сосуды и заниматься тому подобной бесполезной ерундой, но нет. Великие комбинаторы по-прежнему умеют делать деньги из воздуха, а теперь еще, оказывается, и из земли.

Недавно знакомая объявила в соцсетях, что наконец-то получила долгожданную посылку со… съедобной глиной. Осталось только немного подсушить — и можно будет употреблять в пищу. Женщина она взрослая, адекватная, с несколькими высшими образованиями — подозревать ее во внезапном помутнении рассудка оснований не было никаких, и я полезла на маркетплейс, который, как известно, скоро сможет заменить любой поисковик по наличию буквально всего на свете.

Оказалось, глиноедов (так они себя называют) не просто много, а очень много. Бизнес по продаже целительной горной породы цветет махровым цветом.

Продавцы счастья обещают все тот же «полный вывод шлаков и токсинов», загадочную очистку организма, укрепление всех костей, включая зубы, и даже борьбу с облысением и морщинами — кальций же! И, конечно, приплетают к этому незабываемое удовольствие и изысканный вкус.

К моему немалому удивлению, об оздоровительных эффектах в отзывах под объявлениями я почти ничего не нашла. Все любительницы (а их большинство) глины нахваливали ее приятный сливочный или ореховый вкус, называли вкусными хрустяшками или хрустящими вкусняшками, сравнивали туркменскую и уральскую по степени насыщенности или карамельности. На фото хрустяшки и вкусняшки выглядели как обычные куски глинозема, только чистые, без посторонних включений.

Стоит ли говорить, что такой любитель пробовать все новое, как я, решил заказать пакетик отборной (хе-хе) глины ассорти (уральская, туркестанская, башкирская и т.д). Благо дело стоит модный деликатес 250 рублей за довольно увесистый мешочек в полкило. Пробовали мы его всем офисом — для объективной картины. Согласились не все, некоторых коллег пришлось буквально умолять. Зато теперь вам ставить на себе эксперименты не потребуется, я вам все подробно расскажу.

Вы когда-нибудь же, наверное, лизали школьный мел? Представляете вкус? Вот примерно такой же и у глины — ничего орехового или сливочного в ней и в помине, конечно, нет, это просто сгусток земли без вкуса и запаха. Даже камень и тот приятнее. Хрустит она тоже совсем не как чипсы или сырая капуста. Можно ли назвать хрустом раскрошивание во рту плотного куска почвы? Если да, то вы должны кайфовать от плохо вымытых грибов, например. Несмотря на все это, большинство упрямо продолжает нахваливать глину: «Тает во рту! Даже ломать не надо! Вкусноооо, прелесть!» — и так далее. Встречаются очень редкие альтернативные мнения, но они тут же тонут в хоре восторженных фанаток.

Думаю, тут имеет место некий групповой гипноз, нежелание выделяться из общей стаи: есть же известные психологические эксперименты, когда под влиянием большинства человек начинает называть черное белым, а если и не называть, то сильно сомневаться в точности собственных ощущений.

Так или иначе, с точки зрения традиционной медицины, поедание глины занятие так себе. Если в целом вы здоровы и не будете есть глину килограммами — такими и останетесь, но новые волосы или ногти точно не вырастут. Если есть проблемы с ЖКТ — можно дохрустеться и до визита к врачу. Мало того, что глина сама по себе довольно тяжелое вещество, не предназначенное для употребления внутрь, так еще никто не может точно сказать, где эта глина ждала встречи с вашим организмом, какие дожди ее поливали, какие руки расфасовывали.

С другой стороны, пока разбиралась в тонких аспектах глиноедения и читала безумные отзывы, поймала себя на странном ощущении, когда-то сформулированном кем-то гениальным: «Это так плохо, что даже хорошо». С какой восхитительной легкостью мы, женщины, доверяем всем подряд — непонятным нутрициологам, народным целителям, мутным блогерам и даже неизвестным Валентине П. и Наталье М., оставившим отзывы на маркетплейсах. Зачем вообще тратить время на изучение вопроса, если все можно просто испытать на себе? У мужчин подобного авантюризма нет: ни глину они есть не будут, ни магические свечи жечь, ни корицу в кофе сыпать. Да еще и за все это платить. А если вдруг и будут, то тайком, чтобы ни одна живая душа об этом не узнала.

Кажется, древний инстинкт первооткрывателя больше не выступает мужской прерогативой — мы с вами, дамы, тоже можем, да еще и как! И не только глину есть.

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