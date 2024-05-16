Судья начал рассматривать материалы о мере пресечения хирургам клиники Хайдарова

В Замоскворецкий районный суд города Москвы поступили материалы об избрании меры пресечения врачам-хирургам столичной клиники «Ай Кью Пластик». Об этом сообщили в пресс-службе

На скамье подсудимых оказались Илья Елагин и Тамерлан Кадзаев. Оба они являются заведующим хирургическим отделением и врачом-хирургом в клинике.

Накануне стало известно о задержании двух врачей клиники Хайдарова. По месту проживания фигурантов правоохранительные органы провели обыски. 15 мая им предъявили обвинение.

15 апреля главное следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило, что у руководства и врачей клиники IQ Plastique были проведены обыски по делу Гаврилова. Отмечается, что следователи приостановили деятельность по оказанию ряда услуг в клинике и опечатали операционные.

По данным следствия, продюсер Петр Гаврилов почувствовал себя плохо после операции, проведенной в клинике IQ Plastique и обратился к медикам из учреждения за помощью. После этого мужчине оказали дополнительные услуги, но его состояние не улучшилось. В связи с этим пациента перевели в другую больницу, где он впал в кому. Через некоторое время мужчины не стало.

Ранее представитель клиники Хайдарова отреагировал на задержание врачей после трагедии.