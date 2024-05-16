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Зеленский признал возможность потери Харькова

Зеленский допустил, что Украина может потерять контроль над Харьковом

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Liesa Johannssen/Reuters

Украина рискует потерять город Харьков, если уже в ближайшее время она не получит две дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом в ходе интервью для американского телеканала ABC заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, РФ не сможет занять Харьков», — сказал глава государства.

Он добавил, что в настоящее время в Харьковской области наблюдается крайне серьезная ситуация. По его словам, Киев не может позволить себе утратить контроль над Харьковом.

14 мая в Киеве состоялась двусторонняя встреча украинского лидера и американского государственного секретаря Энтони Блинкена. Во время переговоров Зеленский рассказал иностранному чиновнику о ситуации на поле боя, в том числе в Харьковской области. При этом он подчеркнул, что для защиты Харькова армии страны необходимы еще два комплекса Patriot.

Как сказал глава государства, сейчас противовоздушная оборона является одной из самых больших проблем для Украины. Тем не менее Блинкен не стал давать Зеленскому точный ответ, готов ли Вашингтон предоставить Киеву дополнительные системы ПВО.

Ранее Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего в Харькове.

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