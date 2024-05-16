Сооснователь «Диссернета» Гельфанд объяснил «чисткой» свое увольнение из института РАН

Профессор и сооснователь «Диссернета» Михаил Гельфанд рассказал «Газете.Ru», что его увольнение из Института проблем передачи информации (ИППИ) им. А.А. Харкевича РАН связано с тем, что новая администрация учреждения проводит «систематическую чистку» и меняет ключевых сотрудников. Он отметил, что два месяца назад заместитель директора института по научной работе Юрий Костюкевич предложил ему уволиться по собственному желанию.

«Я далеко не первый человек, который за последние несколько месяцев уволился или был уволен. У нас ушли многие заместители директора, заведующие лабораториями, ключевые административные специалисты, председатель ученого совета, ученый секретарь. Теперь я. Это следствие систематической чистки, которую проводит новая администрация. Новая администрация, придя в институт, начала просто систематически менять основных, ключевых сотрудников, особенно на административных должностях, но и на научных тоже. Собственно, мне это было сказано открытым текстом еще два месяца назад, когда заместитель директора по научной работе, профессор [Юрий] Костюкевич просто пришел ко мне в комнату в Сколтехе, где мы оба работаем, и предложил уволиться по собственному желанию, потому что дирекция не может со мной работать», — сказал он.

По словам Гельфанда, он чувствует ответственность за сотрудников и лабораторию, поэтому не собирается уходить из института «просто так». Он также полагает, что процедура увольнения могла быть проведена некорректно.

«Само по себе это место для меня не критично. Но я чувствую ответственность за сотрудников, за ту лабораторию, которая там была. В этом смысле я совершенно не собираюсь просто так уходить. И, во-первых, я сейчас обдумываю юридические аспекты, потому что есть основания полагать, что процедура была просто по трудовому кодексу проведена некорректно. Но это надо с юристами разбираться», — пояснил он.

Ученый отметил, что из-за конфликта дирекции и коллектива последние несколько недель в институте работала комиссия РАН, которая должна была разобраться в ситуации. Сейчас Гельфанд ждет решения комиссии, чтобы предпринять дальнейшие действия.

«Конференция коллектива сотрудников проблем передачи информации обратилась в президиум академии наук с просьбой прислать комиссию и разобраться в ситуации. Потому что конфликт дирекции с коллективом достиг уже совершенно неконструктивной стадии. Такая комиссия была создана, она работала в институте. Она встречалась и с представителями дирекции, и с представителями ученого совета, в частности, со мной и с сотрудниками. Предварительный результат в письме, которое из президиума вернулось в институт, была написана фраза о том, что в управлении наблюдается кризис. Но это была буквально одна строчка. Когда будет подробное решение комиссии, основываясь на нем, можно будет обдумывать какие-то дальнейшие действия», — заключил он.

Михаил Гельфанд сообщил о своем увольнении из ИППИ РАН 15 мая в своем Telegram-канале. В институте он работал заведующим учебно-научным центром «Биоинформатика». По словам Гельфанда, его уволили по статье 288 ТК РФ, которая предусматривает прекращение бессрочного трудового договора с тем, кто работает по совместительству, и трудоустройство сотрудника, для которого это место работы является основным.

«Есть серьезные основания надеяться, что это еще не финал. Пока не скажу, какие, — не время, — так что запасайтесь очередным попкорном», — написал ученый.

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