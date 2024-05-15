«Я в ужасе»: Путин, Байден, Зеленский и другие мировые лидеры о покушении на Фицо Байден: США готовы помочь Словакии после покушения на премьера Фицо

Днем 15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение. В политика несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия. Врачи боролись за жизнь Фицо несколько часов, но его состояние остается тяжелым. Нападавшего — 71-летнего писателя Юрая Цинтулу — задержали, он признал, что стрелял в премьера из-за несогласия с политикой правительства. Как на происшествие отреагировали в России и мире — в материале «Газеты.Ru».

Реакция Москвы

Президент РФ Владимир Путин, узнав о произошедшем, направил телеграмму словацкой коллеге Зузане Чапутовой.

«Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий», — написал Путин и добавил, что знает Фицо «как мужественного и сильного духом человека». Путин выразил надежду, что именно эти качества помогут ему оправиться после тяжелого ранения.

Российский МИД пожелал Фицо скорейшего выздоровления.

Посол РФ в Словакии Игорь Братчиков: «Я был потрясен, когда узнал о жестоком покушении на вас. Решительно осуждаю это насильственное действие и выражаю свое убеждение в неотвратимости наказания для преступников».

Что говорили политики на Западе

Словацкий президент Зузана Чапутова:

«Совершенно потрясена сегодняшним жестоким нападением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое я осуждаю самым решительным образом. Я желаю ему много сил в этот критический момент и скорейшего выздоровления. Мои мысли также с его семьей и близкими».

В связи с преступлением Чапутова подготовила обращение к гражданам. Она назвала покушение «нападением на демократию».

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини, который начнет исполнять свои обязанности через месяц — 15 июня:

«Я в ужасе от того, к чему может привести ненависть к другому политическому мнению. Нам не обязательно соглашаться во всем, но существует множество способов выразить наше несогласие демократическим и законным путем. <...> Если мы будем выражать различные политические взгляды с оружием на площадях, мы поставим под угрозу все, что построили за 31 год словацкого суверенитета», — написал Пеллегрини.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан:

«Я глубоко шокирован, узнав о чудовищном нападении на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Мы молимся за его скорейшее выздоровление! Да благословит Бог его и его страну!»

Украинский президент Владимир Зеленский:

«Необходимо приложить все усилия для того, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в одной форме и ни в одной сфере».

Президент США Джо Байден:

«Я встревожен сообщениями о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Мы с Джилл [супруга Джо Байдена] молимся о скорейшем выздоровлении, и наши мысли с его семьей и народом Словакии. Мы осуждаем этот ужасный акт насилия».

Он заявил, что посольство США в Братиславе находится в тесном контакте с кабмином Словакии и готово оказать ему помощь.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Подобные акты насилия не имеют места в нашем обществе и подрывают демократию, наше самое ценное общее благо».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель:

«Я шокирован... Мы стали свидетелями еще одной неприемлемой атаки на политических представителей».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг:

«Шокирован и потрясен тем, что стреляли в премьер-министра Роберта Фицо. Я желаю ему сил для скорейшего выздоровления. Мои мысли с Робертом Фицо, его близкими и народом Словакии».

Канцлер Германии Олаф Шольц:

«Сильно потрясен новостью о подлом нападении на словацкого премьера. Насилию не место в европейской политике».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее террористическим актом, которому нет оправдания.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также резко осудил произошедшее, назвав это «подлым нападением».

Глава МИД Бельгии Хаджа Лябиб призвала тщательно расследовать покушение. По ее словам, исполнители должны быть осуждены, так как «насилию не место в наших обществах».

Официальные лица Мальты, Сербии, Италии, Молдавии, Польши, Испании, Грузии, Греции, Нидерландов, Азербайджана, Ирана, Ирландии и Румынии также осудили произошедшее и пожелали Фицо выздоровления.