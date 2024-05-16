«Ничто не предвещало»: в 65 лет умер главный кремлевский художник Сергей Андрияка Прощание с народным художником России Андриякой пройдет 17 мая

Художник Сергей Андрияка неожиданно скончался. Хотя он долго болел раком и лежал в больнице, в Академии акварели и изящных искусств живописца заявили, что его смерть «ничего не предвещало». Кремль украшают около 160 работ художника и его учеников, которые попросил развесить лично Владимир Путин. Каким был Андрияка — в материале «Газеты.Ru».

На 66-м году жизни скончался народный художник России Сергей Андрияка, передал ТАСС со ссылкой на Академию акварели и изящных искусств художника.

«Сегодня рано утром отошел к Господу Сергей Николаевич Андрияка. Врачи рассказали, что последними его словами вчера поздно вечером были «всех люблю», — написал в Telegram-канале глава пресс-службы РПЦ Владимир Легойда.

Как уточнил Mash, у художника был рак кишечника, с которым он боролся последние годы. Живописец умер в больнице.

«Ничего не предвещало. Были у него в больнице накануне, с ним общались, он чувствовал себя нормально. Совершенно неожиданно утром это произошло», —отметили в Академии акварели и изящных искусств имени Андрияки.

Церемония прощания пройдет 17 мая в доме 15 на улице Академика Варги с 12 до 18 часов.

«Это очень большая потеря, потому что он, конечно, художник очень профессиональный. И душевный. И художник с большой буквы, и человек с большой буквы. Он никогда не афишировал, никогда не гордился своей славой», — подчеркнули в Академии.

Картины Андрияки в Кремле

Андрияку называют главным кремлевским художником. Владимир Путин лично попросил, чтобы картины Андрияки и его учеников развесили по первому корпусу Кремля. Как пояснял источник «Известий», пейзажи Андрияки висели в московском Доме правительства, когда Путин работал там премьер-министром. Победив на выборах президента в 2012 году и вернувшись в Кремль, политик пожелал развесить их и в новой резиденции.

«Обычно новый глава Кремля высказывает какие-то пожелания по оформлению кабинетов, и им следуют», — поясняло Управление делами президента.

Прежде первый корпус украшали картины из Третьяковской галереи и Русского музея — в основном с российскими городами или старыми видами Кремля. Академия Андрияки предоставила на замену похожие картины, разнообразив их несколькими натюрмортами. Все произведения художник передал безвозмездно и лично выбирал места, где будут висеть полотна.

В 2013 году «Известия» писали, что в коридорах Кремля находится примерно 130 работ из Академии Андрияки. В 2018 сам акварелист оценивал их количество примерно в 160.

В частности Андрияка рассказывал, что в приемной президента висит «Храм Василия Блаженного»:

«Картина была написана [мной] специально [для администрации президента]. На ней изображен зимний храм в сумерках, падает снег».

Во время последней церемонии инаугурации по дороге в нужный зал Кремля Путин остановился в коридоре и внимательно наклонился к одному из полотен на стене, чтобы рассмотреть его. Это была картина маслом «Музыкальный натюрморт», созданная студенткой Академии Андрияки Дарьей Веселовой на третьем курсе. Сейчас женщине больше 40 лет, она сама преподает.

По случаю 65-летнего юбилея Андрияки Путин направлял ему поздравительную телеграмму. В ней президент назвал его настоящим мастером с большой буквы, ярким и самобытным художником.

Кто такой Сергей Андрияка

Будущий художник родился в Москве конца 50-х, его отец возглавлял художественную школу при МГАХИ (Московском государственном академическом художественном институте) им. Сурикова. Он научил сына рисовать в возрасте шести лет. Позже Андрияка закончил и его школу, и МГАХИ, получил специальность «станковая живопись» (рисование с помощью мольберта, то есть создание обычных картин, а не декоративных произведений, например, на шелке). Дипломной работой Андрияки стал сюжет «На поле Куликовом. Вечная память».

Живописец вступил в советский Союз художников в 1983 году, а в 1999-м основал собственную академию. Отличался большой плодовитостью, за жизнь написал более 10 тыс. картин.

«Что бы ни случилось, я верен своей традиции. Каждый день я создаю по одной работе. Сколько дней в году, столько работ я и пишу независимо от своей административной и любой другой работы», — рассказывал Андрияка.

Мастер предпочитал писать акварелью. Ректор Петербургской академии художеств им. Репина Семен Михайловский поделился с «Газетой.Ru», что его «даже удивляло», насколько Андрияка «самоотвержен и предан этой технике».

Также художник был известен как ярый поборник традиций в искусстве.

«Для меня существуют простые понятия. Есть традиционное искусство, а есть то, что ушло от традиций. То, что идет по традиции, — это к жизни, а то, что ушло от нее, — это к смерти. И спорить с этим без толку. Так было, есть и будет. И ничего нового под солнцем не родится. И когда говорят о каких-то поисках, о какой-то ерунде… Чего мы ищем?» — говорил Андрияка в ответ на просьбу описать его отношение к современному искусству.

В частности он доходил до утверждения, что без традиции человечество в принципе «физически отомрет». При этом художник сравнивал людей с мышами.

«Проводили опыт по помещению мышей в полное благополучие. Примерно такое, в каком пока мы пребываем здесь. И это благополучие привело к их полному самоуничтожению. Появились мыши-гомосексуалисты, дальше — больше. И в итоге они истребились как класс. Кто бы что ни говорил, сейчас мы живем в шоколаде. Мы, по сути дела, зажрались. И Запад такой же... Чтобы не погибнуть, нужно, чтобы нас немножко встряхнуло. И, слава Богу, трясет. Поверьте, это нужно всем — и молодому поколению, и нам», — заявлял Андрияка в 2023 году.

Также он утверждал, что «никакого искусственного интеллекта нет и быть не может» и тем более ИИ не способен создавать произведения искусства. Живописец объяснял это тем, что машина не способна «дать энергетику».

«Вот я дотронулся в каком-то настроении кистью или карандашом до листа, и мое внутреннее состоянии пошло туда, в лист, и оно там живет! И даже когда меня закопают, оно там будет жить!» — подчеркивал он.

Описывая свою школу, Андрияка отмечал, что там готовят академических художников широкого профиля. При этом он резко критиковал современные тенденции в преподавании, тренд на выпуск специалистов узких специальностей. По мнению живописца, это «ведет к дилетантизму».