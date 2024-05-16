На Украине сотрудники военкомата избили мужчину в маршрутке

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали мужчину в городской маршрутке. Видео силового задержания опубликовало издание «Страна».

На кадрах видно, как люди в военной форме набрасываются на пассажира, скручивают ему руки, а потом заталкивают в служебную машину и увозят.

При этом, как сообщила пассажирка, которая вела съемку, сотрудники военкомата распылили в салоне маршрутки перцовый баллончик, а ей угрожали разбить телефон и оскорбляли.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в ТЦК.

22 апреля МИД Украины ввел запрет на консульские действия в отношении военнообязанных. В документе, подписанном первым заместителем министра Андреем Сибигой, говорится, что с 23 апреля заграничные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Единственным исключением будет лишь оформление удостоверений личности для возвращение на Украину.

Ранее назвали главную причину уклонения от мобилизации на Украине.