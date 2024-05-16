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Стрелявший в премьера Словакии участвовал в протестах против власти

МВД Словакии: стрелявший в Фицо участвовал в антиправительственных протестах

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71-летний Юрай Цинтула, который несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, участвовал в антиправительственных протестах, но не был связан с радикальными группировками, заявил министр иностранных дел государства Матуш Шутай-Эшток. Трансляцию с его выступлением вело словацкое телевидение.

«Речь идет об «одиночке». Можем подтвердить, что подозреваемый участвовал в антиправительственных протестах, которые проходят с прошлого года», — заявил он.

Также глава словацкого МВД сказал, что стрелявшему в Фицо предъявлено обвинение в попытке покушения по политическим мотивам.

16 мая руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил, что покушение на Фицо могли организовать западные спецслужбы.

Вечером 15 мая Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее в покушении на премьера Словакии не нашли следов заговора.

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Покушение на премьера Словакии
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