С какого возраста приучать детей к труду? Рассказывают психологи

Как утверждают эксперты, приучать детей к труду важно с раннего возраста. О том, когда лучше начинать, как соблюдать безопасность и какие посильные задачи можно доверять дошкольникам на кухне, в магазине, на даче и во время уборки комнат, «Газете.Ru» рассказали психологи.

На кухне

Наталия Дербенева, детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники:

— Условный возраст, с которого ребенок уже может помогать, — это полтора года. Некоторые дети могут начать чуть раньше, другие — позже. Здесь, конечно, не идет речь об уборке или готовке — задачи должны быть посильными и соответствовать возрасту ребенка.

Например, с чем ребенок может помочь на кухне? До трех лет он может разложить приборы в ящики, поставить на место кастрюлю, переставить продукты, подать что-то, убрать в контейнер, помесить тесто. А уже с трех лет дети могут мыть посуду. Некоторые родители переживают, что в процессе ребенок может разбить ее и порезаться, поэтому можно начать с того, что сын или дочь будет мыть детскую посуду за собой.

Кроме того, в этом возрасте уже можно привлекать к сервировке стола, мытью продуктов, а также учить пользоваться бытовой техникой, включать посудомойку.

Что касается работы с ножами, то мы в детском саду даем детям столовые и объясняем, для чего они нужны, из чего сделаны, что ими можно порезаться. Учим детей резать что-то простое, например, фрукты на салат.

С пяти лет дети уже могут чистить овощи, резать их, помогать с готовкой. Но не забывайте, что в это время за ребенком все еще нужно присматривать.

Уборка в комнате

Юлия Токарчук, психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ:

— Приобщать детей к выполнению домашних обязанностей можно с раннего возраста. Поначалу этот процесс потребует от родителей немало терпения, потому что ребенок будет сталкиваться с трудностями даже при выполнении самых простых заданий. Однако разбитая чашка, пролитая вода и другие мелкие неприятности не должны быть помехой в становлении самостоятельности ребенка — родителям следует быть к этому готовыми.

Дети, наблюдая за действиями родителей, сами хотят попробовать застелить кровать, налить себе воды, снять вещи с сушилки.

Такую инициативу важно поддерживать, а также хвалить ребенка и демонстрировать, как важна его помощь.

Малыш в возрасте двух-трех лет может помочь собрать игрушки после завершения игры. При этом родителям стоит проговаривать: «Мы закончили, теперь давай соберем игрушки и будем одеваться на прогулку». Такая практика очень важна, потому что она помогает сначала завершить одно дело и только потом переходить к следующему. Когда ритуал войдет у ребенка в привычку, вы сможете не беспокоиться о вечно разбросанных по дому игрушках.

В три-четыре года можно попросить ребенка подмести пол, помочь сложить вещи в стиральную машину и повесить их на сушилку. Детям в возрасте четырех-пяти лет можно доверить более сложные дела, например, пропылесосить, навести порядок на столе или полке, вытереть пыль или полить цветы.

В шесть-семь лет ребенок способен застилать свою кровать, мыть посуду, складывать вещи в шкаф, подготовить одежду для себя в зависимости от погоды на улице.

На даче

Наталия Дербенева, детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники:

— Если не приучать ребенка к труду, то к пяти-шести годам он будет воспринимать любую просьбу о помощи как наказание.

Конечно, это будет условная помощь, ведь вам придется тщательно следить за своим помощником, чтобы он не ударился или не поранился. Но это приучит ребенка к ответственности, соблюдению правил, дисциплине. Помогать с несложными вещами на даче ребенок может с двух лет.

Например, можно начать с полива растений. Для этого купите простую лейку небольшого размера, чтобы ребенку было удобно ей пользоваться. До трех лет дети также могут помогать со сбором урожая, например, ягод вроде клубники и земляники.

Детей старше трех лет можно привлекать к посадке растений и даже давать отдельные горшки, в которых они могут самостоятельно вырастить цветок или зелень.

В старшем дошкольном возрасте уже можно учить работе с садовыми инструментами, но только под присмотром взрослых.

В магазине

Юлия Токарчук, психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ:

— В магазине с ребенком двух-трех лет проговаривайте, какие продукты вы собираетесь купить, и предоставьте ему возможность самостоятельно выбрать для себя сок, творожок или булочку. В этом возрасте малыш уже может складывать выбранные продукты в корзину, самостоятельно управлять маленькой тележкой.

В три-четыре года можно рассказать о том, что разные продукты расположены в разных отделах. Например: «Здесь мы возьмем кефир, молоко и творожки, а вот здесь выберем овощи». Это позволит сформировать представление о различных категориях продуктов.

В четыре-пять лет можно попросить ребенка напомнить, что нужно купить в магазине, найти что-то в отделе, сложить продукты в пакеты и помочь донести их. Хорошей практикой в таком случае будет купить ребенку свою собственную небольшую эко-сумку для продуктов, которой он сможет воспользоваться. Доверьте ему небольшое количество продуктов, за сохранность которых можно не переживать, например, хлеб, бутылка кефира, упаковка сосисок. Продукты не должны быть тяжелыми, здесь важен сам факт того, что часть из них ребенок донесет самостоятельно.

В шесть-семь лет дети могут сами составлять списки продуктов. А если еще не умеют писать, то можно предложить их нарисовать. Учите ребенка проверять сроки годности, объясняя, почему это важно, и обращайте внимание на то, что у различных продуктов срок хранения может быть разным.

Особое удовольствие детям доставляет самостоятельно пробивать продукты на кассе самообслуживания и прикладывать карту для оплаты.

Можно предложить ребенку самому зайти в магазин и купить бутылку воды на прогулку, пока вы подождете его у входа. Важно, чтобы такой поход в магазин не был для него стрессовой ситуаций, поэтому обязательно проговорите последовательность его действий в магазине. Например: «Вода находится справа от кассы, возьми одну бутылку, подойди к кассе, не забудь поздороваться, заплати картой, денег там достаточно, поблагодари кассира и иди ко мне. Я буду ждать тебя у входа».

Начинать самостоятельные походы в магазин стоит именно с таких небольших задач, постепенно увеличивая расстояние, на котором вы будете находиться. Потом можно попросить ребенка дойти до знакомого магазина, пока вы подождете его на детской площадке рядом, и взять что-то из ваших постоянных покупок. Отпускать ребенка одного можно при условии, что магазин находится рядом с домом, ему не придется переходить дорогу, и вы сможете смотреть за ним из окна или держать связь по телефону.