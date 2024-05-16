Российские ученые вошли в мировой рейтинг по материаловедению

В мае вышел свежий рейтинг лучших ученых мира, представленный на одной из ведущих образовательных платформ Research.com. Самое большое количество российских ученых, 35 человек, вошли в рейтинг по материаловедению.

Согласно выводам аналитиков Research.com, Россия занимает 27-е место в мире в этой сфере. Лидерами являются Китай (2681) и США (2656). Списки формировались на основе наград, достижений и D-индекса ученого (Discipline H-index), который включает в себя научные публикации и значения цитирования по определенной дисциплине.

«Несмотря на довольно солидный отрыв от лидеров по количеству высокоцитируемых ученых, ведущие научные коллективы в России проводят исследования на мировом уровне, а материаловедческая школа в России является одной из сильнейших в мире», — отметил профессор кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий, директор НИЦ «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС Дмитрий Штанский, который также вошел в список лучших материаловедов страны.

Он известен своими работами в области тонких пленок и покрытий, композиционных материалов, гетерогенных катализаторов и фотокатализаторов, а также биоматериалов.

Также можно отметить пионерские работы Руслана Валиева из УГАТУ (246 место в мировом рейтинге и №1 в России) и Бориса Страумала из ИФТТ РАН по получению наноструктурированных материалов, в том числе методом интенсивной пластической деформации, а также достижения белгородской материаловедческой школы, возглавляемой Рустамом Кайбышевым и Геннадием Салищевым.

»Артем Оганов, профессор Сколтеха и заведующий кафедрой материаловедения полупроводников и диэлектриков НИТУ МИСИС, занявший 2 место по России, известен своими работами в области физики конденсированного состояния и сверхпроводимости. Одна из его работ — «Прогнозирование кристаллической структуры с использованием эволюционных методов ab initio: принципы и приложения» – процитирована более 2000 раз», — отметил Штанский.

Ранее ученые научились прогнозировать возникновение метастаз при раке легкого.