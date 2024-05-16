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Франция связала беспорядки в Новой Каледонии с Россией

Politico: Франция обвиняет Россию и Азербайджан в беспорядках в Новой Каледонии

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Lilou Garrido Navarro Kherachi/Reuters

Франция считает, что Россия и Азербайджан якобы как-то связаны с беспорядками и столкновениями между протестующими, полицией и французскими военными в Новой Каледонии, заморской территории Франции в Тихом океане. Об этом пишет Politico со ссылкой на главу МИД Франции Жеральда Дарманена и французскую разведку.

«Это не фантазия… Я сожалею, что некоторые сепаратисты пошли на сделку с Азербайджаном», - утверждает Дарманен.

Кроме того, неназванный сотрудник французской разведки сообщил изданию, что Париж «фиксировал деятельность России и Азербайджана в Новой Каледонии в течение нескольких недель, даже нескольких месяцев».

16 мая в сети опубликовали видео столкновений между протестующими, полицией и французскими военными в Новой Каледонии. По данным местных представителей Парижа, несколько предприятий и общественных зданий, включая школы, были разграблены или подожжены.

Президент Франции Эммануэль Макрон ввел на заморской территории чрезвычайное положение. Париж направил войска в порты и международный аэропорт Новой Каледонии и запретил на островах соцсеть TikTok.

Протесты начались из-за законопроекта, расширяющего избирательные права европейцев — документ даст право голосовать всем, кто живет там более 10 лет. Пока избирательное право имеют только люди, проживающие в Новой Каледонии до 1998 года, и их дети.

Ранее сообщалось, что Франция введет военный контингент в Новую Каледонию.

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