В Москве прошла ресторанная конференция «Тема Еды»

Объем рынка доставки готовой еды превысит 600 млрд рублей к концу 2024 года, рассказал руководитель Яндекс Еды и Деливери Евгений Анищенков в рамках конференции «Тема Еды» в Москве.

По его словам, за IV квартал 2023 года число заказов в Москве выросло на 38%, а в регионах – более чем на 60%.

«Яндекс Еда инвестировала в промо и скидки в 2024 году более 1,5 млрд рублей», — сказал он.

Евгений Анищенков добавил, что доставка готовой еды стала такой же популярной у россиян, как и посещение заведений.

«По данным Еды, в марте 2024 года 52% опрошенных пользовались доставкой и 58% – ходили в ресторан», — сказал он.

Также Евгений Анищенков отметил, что запуск Ultima Guide Яндекс Еды расширил возможности сервиса.

«Запуск Ultima Guide Яндекс Еда стал первым шагом в трансформации сервиса от delivery only в сервис, закрывающий разные сценарии про еду, в том числе куда сходить. 40% клиентов используют рейтинги в приложениях Еды и Деливери, чтобы выбрать ресторан для похода оффлайн», — добавил он.

Евгений Анищенков рассказал и о новой услуге для пользователей – мультизаказ. Новая опция позволяет одновременно оформить сразу 2 заказа.

Руководитель новых бизнесов Яндекс Еды Сергей Мельников отметил, что пользователи стали активно пользоваться Ultima Guide.

«С марта по май 2024 года раздел «Гид» собрал 3 миллиона уникальных посетителей и 13 млн просмотров карточек заведений. 87 тыс. раз пользователи строили в приложении маршрут до ресторанов или звонили, чтобы осуществить бронь», — отметил он.

Сергей Мельников добавил, что в 2024 году Ultima Guide стал доступен в Красноярске, Сочи и Нижнем Новгороде.

По словам руководителя службы ресторанных продуктов и интеграций в Яндекс Еде Динары Галеевой, более половины заказов в приложении зависят от раздела, в котором находится ресторан.

Она отметила, что при выборе ресторана пользователи обращают внимание не только на скорость заказа, но и на акции.

«При выборе нового ресторана скорость доставки важна для 45% пользователей. По нашим данным, каждые 5 минут сэкономленного времени дают прирост в 2-3% заказов. Использование акций помогает вырастить количество заказов на 17%», — добавила Динара Галеева.

Также Динара Галеева рассказала о применении нейросетей. По ее словам, рестораны уже с этой недели смогут использовать YandexGPT для создания описаний блюд, а YandexART для генерации изображений.

Конференция «Тема Еды» проходила в Москве 15-16 мая. Всего в рамках программы прошло 6 форумов и более 80 лекций от рестораторов и экспертов рынка.