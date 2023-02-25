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Первый сольник среди «битлов»: 80 лет со дня рождения Джорджа Харрисона

Британский музыкант, продюсер, певец и композитор Джордж Харрисон родился 25 февраля 1943 года. Наибольшую популярность он получил как соло-гитарист The Beatles. Хотя авторами большинства песен группы были Джон Леннон и Пол Маккартни, у Харрисона были по несколько собственных композиций в каждом из альбомов. Среди них Here Comes the Sun, Something и While My Guitar Gently Weeps.

После распада группы Харрисон первым среди экс-битлов выпустил сольный альбом (All Things Must Pass), в нем было три пластинки, и единственный из участников группы, кто издал автобиографию («Я , мне, мое», 1980). Помимо этого, в 1988 году вместе с Бобом Диланом он основал группу The Traveling Wilburys.

В 1960-е годы музыкант принял индуизм, что значительно повлияло на дальнейшую его деятельность. Его песня My Sweet Lord посвящена Кришне.

Кроме музыкальной карьеры, он строил и кинематографическую. В 1978 году он создал кинокомпанию HandMade Films. Она выпустила такие фильмы, как «Житие Брайана по Монти Пайтону» (1979), «Бандиты во времени» (1981), «Уитнэйл и я» (1986) и «Карты, деньги, два ствола» (1998).

У Джорджа Харрисона несколько наград. В 1965 году всю группу The Beatles наградили орденом Британской империи (MBE), а спустя пять лет музыканты получили «Оскар» за «лучшую звуковую дорожку» к фильму «Пусть будет так». В 1990 году в честь Харрисона назвали малую планету, которую открыли в 1984 году.

Кроме того, артист занимает 21-е место в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone (2003 год) и 11-е место в версии списка 2011 года.

Умер Харрисон 29 ноября 2001 года в Лос-Анджелесе от рака легких и мозга.

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