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«Человек я загадочный»: 80 лет назад родился Эдуард Лимонов

22 февраля исполняется 80 лет со дня рождения русского писателя и политика Эдуарда Лимонова. В 1943 году он родился под фамилией Савенко в Дзержинске Горьковской области (сейчас Нижегородская) в семье военного. Его отец Вениамин, офицер и радиотехник, служил в войсках НКВД. По службе его перевели в Харьков, где прошло детство будущего литератора.

Харьковскому детству Лимонова посвящена его одноименная трилогия, в которой описываются детство («У нас была великая эпоха»), отрочество («Подросток Савенко») и юность («Молодой негодяй») писателя.

Жизнь Лимонова состоит из легенд, которые он сам или придумывал, или создавал, будучи персонажем собственных сочинений. То ли в 1960-х, то ли в 1970-х молодой Савенко переезжает в Москву. Используя знакомства в столичном андерграунде, он – по собственной версии — начинает зарабатывать пошивом дефицитных джинсов. Примерно тогда же его друг, художник-концептуалист Вагрич Бахчанян, предлагает ему псевдоним «Лимонов».

В 1974 году – опять же, по его собственным словам – КГБ поставило его перед выбором — «эмиграция или стукачество». Лимонов уехал из СССР сначала в США, где он ругал американский капитализм и работал в эмигрантской газете «Новое русское слово», а потом – во Францию. К 1979 году он уже имеет популярность благодаря роману «Это я, Эдичка», изданному в Париже.

В 1987 году Лимонов стал гражданином Франции, но отказался от французского паспорта, когда в 2000-х участвовал в выборах в России. Гражданство РФ он получил в 1992 году, вернувшись в страну. Спустя год он создает Национал-большевистскую партию (НБП) (позже была признана экстремистской и запрещена в России), активно занимается с нацболами оппозиционной и радикальной политикой. Умер литератор весной 2020 года от онкологического заболевания.

«Я сознаю, что я плохой отец, но человек я загадочный. Вы с Сашкой годами будете копаться во мне и вряд ли поймете», — писал Лимонов перед смертью своим детям.

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